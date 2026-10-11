Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon programını açıkladı. Ankara-Kars yönünde seferler 21 Aralık 2026'da, Kars-Ankara yönünde ise 23 Aralık 2026'da başlayacak. Yeni sezonda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirilecek. Turistik Doğu Ekspresi'nde yeni sezon heyecanı

Turistik Doğu Ekspresi’nde yeni sezon başlıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) SEFERLER MART AYINA KADAR SÜRECEK Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2026-2027 kış sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Demiryolu seyahatini Anadolu'nun tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturan Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezonda da yolcularını ağırlayacağını belirten Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35'er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştirecek. Ankara-Kars yönündeki seferlerimiz 21 Aralık 2026-10 Mart 2027, Kars-Ankara yönündeki seferlerimiz ise 23 Aralık 2026-12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak." ifadelerini kullandı.