CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalar! Canlı Yayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalar! Canlı Yayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Adalet insanlığın ortak hedefidir. Adalet haklıya hakkının teslimidir.

Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda

Detaylar gelecek...

'SİSTEM'in iki numarası: İmamoğlu'nun gizli kasası Murat Gülibrahimoğlu Yunanistan'da enselendi! TAKVİM günah galerisin açtı
SONRAKİ HABER

Gülibrahimoğlu Yunanistan'da enselendi

 Türkiye’nin turizm vizyonuna WTTC’den uluslararası liderlik ödülü
ÖNCEKİ HABER

Türkiye'ye uluslararası turizm ödülü
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler