Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalar! Canlı Yayın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuşuyor.
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Adalet insanlığın ortak hedefidir. Adalet haklıya hakkının teslimidir.
Uluslararası anlaşmalar deyim yerindeyse hükmünü yitirmiş durumda. Uluslararası mahkemelerin verdikleri kararlar aynı şekilde uygulanamaz durumda
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