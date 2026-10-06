İmalat sanayinde üretim ve istihdamın sürekliliğini desteklemek, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla hayata geçirilen İstihdamı Koruma Destek Programı tüm hızıyla sürüyor.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI?

Yeni düzenlemeyle KOBİ'lerin yanı sıra büyük işletmelerin de finansman desteği almasına imkân sağlanırken, KOSGEB tarafından karşılanan finansman desteği 10 puandan 12 puana yükseltildi.

İstihdamı Koruma Destek Programı genişledi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KİMLER YARARLANACAK?

Programdan, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren ve merkez veya şube ana ya da yan faaliyet NACE kodu "Kısım C-İmalat" başlığı altında yer alan KOBİ'ler ile büyük işletmeler yararlanabilecek. Başvuru yapacak işletmelerin İşletme Beyanı'nın güncel olması ve Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanan gerçek veya tüzel kişi statüsünde bulunması gerekiyor.

İşletme başına kullandırılabilecek kredi tutarı, işletmenin 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde, destek kapsamındaki iş yerleri için beyan edilen prime esas kazanç toplamının aylık ortalaması kadar olabilecek. Finansal yetkinliği veya Ar-Ge yetkinliği olan işletmeler için kredi tutarı bir kat artırımlı uygulanacak.