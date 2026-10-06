Ankara Pursaklar’da uygulama noktasına silahlı saldırı! 1 polis şehit oldu, 3 şüpheli yakalandı
Ankara’nın Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı noktaya gelen bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan bir polis memuru şehit olurken, kaçan 3 şüpheli araçla birlikte yakalandı. Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerden biri polisle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Uygulama noktasına gelen bir araçtan polislerin üzerine silahla ateş açıldı.
POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU
Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
KAÇAN 3 ŞÜPHELİ ARAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI
Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu 3 şüpheli, saldırıda kullandıkları araçla birlikte yakalandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerden biri, polis ekipleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.
SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin ifadeleri ve olayın tüm detayları araştırılıyor.