Olay, Pursaklar ilçesinde polis ekiplerinin uygulama yaptığı sırada meydana geldi. Uygulama noktasına gelen bir araçtan polislerin üzerine silahla ateş açıldı.

POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KAÇAN 3 ŞÜPHELİ ARAÇLA BİRLİKTE YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Ekiplerin takibi sonucu 3 şüpheli, saldırıda kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Uyuşturucu etkisinde oldukları değerlendirilen şüphelilerden biri, polis ekipleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

SALDIRIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin ifadeleri ve olayın tüm detayları araştırılıyor.

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