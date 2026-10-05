Bosna Hersek'te seçim sonuçları belli oldu! Üç isim zafer ilan etti
Bosna Hersek'teki genel seçimde, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine Darijana Filipovic, Sırp üyeliğine ise Zeljka Cvijanovic seçildi. Merkez Seçim Komisyonunun resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 90'dan fazlası sayıldı.
Bosna Hersek'te yapılan genel seçimde devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Boşnak üyeliğine yeniden seçilen Denis Becirovic ile Hırvat üyeliğini kazanan Darijana Filipovic ve Sırp üyeliğine tekrar seçilen Zeljka Cvijanovic zafer ilan etti.
BOSNAK ÜYELİĞİNDE BECIROVIC YENİDEN SEÇİLDİ
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı.
Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde Denis Becirovic oyların yüzde 38,11'ini aldı. Bakir İzetbegoviç yüzde 33,95, Semir Efendic yüzde 25,79 ve Fahrudin Radoncic yüzde 2,15 oranında oy aldı.
"Bosna Hersek Devleti İçin Birleşenler" bloku tarafından 14 siyasi partinin desteğiyle seçime giren Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, yaptığı açıklamada kendisine güvenen vatandaşlara teşekkür ederek, "Özgürlükçü, antifaşist ve sivil Bosna Hersek yaşıyor." dedi.
Ülkenin dış politikadaki stratejik yönünün değişmemesi gerektiğini vurgulayan Becirovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda ilerlemeyi sürdüreceklerini söyledi. Bölgenin geleceğinin Rus modelinde değil, Avrupa modelinde olduğunu ifade etti.
Zaferini kutlamayacağını belirten Becirovic, ülkede zor şartlarda yaşayan insanların bulunduğunu söyledi. Seçim kampanyasının bugüne kadarki en uzun ve en zor kampanya olduğunu belirtti.
İZETBEGOVİÇ YENİLGİYİ KABUL ETTİ
Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, seçimde yenilgiyi kabul etti.
Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan İzetbegoviç, kazanmayı başaramadığını ancak partisinin 2022'deki genel seçimlere kıyasla daha iyi bir sonuç aldığını belirterek, "Önemli olan SDA'nın kazanmış olması." dedi.
Kendi oyunun bu kez partisinin gerisinde kaldığını belirten İzetbegoviç, bunun nedenlerini değerlendireceklerini söyledi. Rakibi Denis Becirovic'e öncekine göre çok daha fazla yaklaştığını kaydetti.
Bosna Hersek Partisi adına seçime giren Semir Efendic de seçimlerin ardından en önemli konunun daha iyi çalışacak bir hükümetin kurulması olduğunu vurguladı.
Efendic, kesin sonuçların beklenmesi gerektiğini ifade ederken partisinin hükümetin kurulma sürecinde ortaklık için muhalefet partilerine daha yakın olduğunu dile getirdi.
HIRVAT ÜYELİĞİNİ FİLİPOVİC KAZANDI
Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliğini Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) adayı Darijana Filipovic kazandı.
Filipovic, yüzde 48,19 oy alarak ilk sırada yer aldı. Demokratik Cephe (DF) adayı Slaven Kovacevic yüzde 28,79, bağımsız aday Zdenko Lucic ise yüzde 23,02 oy aldı.
Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Filipovic, konseyde 4 yıl birlikte görev yapacağı diğer üyeleri tebrik etti. Çalışmalarının Bosna Hersek kurumlarının farklı işleyebileceğine örnek olmasını istediğini kaydetti.
Bosna Hersek'in aynı şekilde kendi vatanları olduğunu dile getiren Filipovic, zaferden ve yürüttükleri kampanyadan gurur duyduğunu ifade etti.
SIRP ÜYELİĞİNE CVIJANOVIC SEÇİLDİ
Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyeliğini, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) görevden alınan başkanı Milorad Dodik'in liderliğini yaptığı Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic kazandı.
Cvijanovic yüzde 55,33 oy alarak ilk sırada yer aldı. Sırp Demokrat Partisi adayı Marinko Bozovic yüzde 26,55, Adalet ve Düzen İçin Partisi adayı Nebojsa Vukanovic ise yüzde 18,11 oy aldı.
Cvijanovic, yaptığı açıklamada vatandaşlara ve parti gönüllülerine teşekkür ederek zaferin Milorad Dodik liderliğindeki SNSD'ye ait olduğunu belirtti.
Cvijanovic, "Politikamız istikrarlı ve güçlü bir Sırp Cumhuriyeti'dir." dedi.
RS BAŞKANLIĞINI SAVO MINIC KAZANDI
Sırp Cumhuriyeti (RS) başkanlığını ise SNSD adayı Savo Minic yüzde 52,04 oyla kazandı.
PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE SDA VE SNSD BİRİNCİ
Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi seçimlerinde Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBIH) SDA yüzde 31,57 ile birinci parti oldu. Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) ise SNSD yüzde 40,94 oyla seçimi kazandı.
Özel statüye sahip Brcko'da da hükümette görev alacak isimleri belirlemek için seçmenler sandık başına gitti.
Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda parlamento üyeleri seçildi.
SEÇMENLER ÇOK SAYIDA MAKAM İÇİN OY KULLANDI
FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullandı.
RS'deki seçmenler ise Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gitti.
Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçildi.
SEÇİME KATILIM YÜZDE 41,5 OLDU
Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), genel seçimde seçime katılım oranının yüzde 41,5 olduğunu açıkladı.
BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE KİMLER SEÇİLMİŞTİ?
Bosna Hersek'te genel seçimler dört yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'de gerçekleştirilen seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine Zeljko Komsic, Sırp üyeliğine ise Zeljka Cvijanovic seçilmişti.