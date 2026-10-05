Bosna Hersek'te yapılan genel seçimde devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Boşnak üyeliğine yeniden seçilen Denis Becirovic ile Hırvat üyeliğini kazanan Darijana Filipovic ve Sırp üyeliğine tekrar seçilen Zeljka Cvijanovic zafer ilan etti.

Zaferini kutlamayacağını belirten Becirovic, ülkede zor şartlarda yaşayan insanların bulunduğunu söyledi. Seçim kampanyasının bugüne kadarki en uzun ve en zor kampanya olduğunu belirtti.

Ülkenin dış politikadaki stratejik yönünün değişmemesi gerektiğini vurgulayan Becirovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda ilerlemeyi sürdüreceklerini söyledi. Bölgenin geleceğinin Rus modelinde değil, Avrupa modelinde olduğunu ifade etti.

"Bosna Hersek Devleti İçin Birleşenler" bloku tarafından 14 siyasi partinin desteğiyle seçime giren Sosyal Demokrat Partinin (SDP) adayı Becirovic, yaptığı açıklamada kendisine güvenen vatandaşlara teşekkür ederek, "Özgürlükçü, antifaşist ve sivil Bosna Hersek yaşıyor." dedi.

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde Denis Becirovic oyların yüzde 38,11'ini aldı. Bakir İzetbegoviç yüzde 33,95, Semir Efendic yüzde 25,79 ve Fahrudin Radoncic yüzde 2,15 oranında oy aldı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı.

Bosna Hersek’te seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve parlamentoların belirlenmesi için sandık başına gitti. (Foto: AA)

Bosna Hersek’te yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasında oy verme işlemi gerçekleştirildi. (Foto: AA)

İZETBEGOVİÇ YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, seçimde yenilgiyi kabul etti.

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan İzetbegoviç, kazanmayı başaramadığını ancak partisinin 2022'deki genel seçimlere kıyasla daha iyi bir sonuç aldığını belirterek, "Önemli olan SDA'nın kazanmış olması." dedi.

Kendi oyunun bu kez partisinin gerisinde kaldığını belirten İzetbegoviç, bunun nedenlerini değerlendireceklerini söyledi. Rakibi Denis Becirovic'e öncekine göre çok daha fazla yaklaştığını kaydetti.

Bosna Hersek Partisi adına seçime giren Semir Efendic de seçimlerin ardından en önemli konunun daha iyi çalışacak bir hükümetin kurulması olduğunu vurguladı.

Efendic, kesin sonuçların beklenmesi gerektiğini ifade ederken partisinin hükümetin kurulma sürecinde ortaklık için muhalefet partilerine daha yakın olduğunu dile getirdi.