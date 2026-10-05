İstanbulkart entegrasyonundaki İETT otobüsleri, metro, metrobüs ve tramvaylar ücretsiz kullanılabilecek. (Foto: AA)

MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim kapsamında Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı ise ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor. Marmaray, TCDD tarafından işletildiği için İstanbulkart entegrasyonundaki diğer kent içi ulaşım araçlarından farklı bir yapıya sahip.

Bu nedenle Marmaray için ücretsiz ulaşım kararının geçerli olup olmadığı konusunda yapılacak resmi açıklamanın takip edilmesi gerekiyor.