6 Ekim'de İstanbul'da turnikeler ücretsiz! Bedava ulaşım hangi hatlarda, saat kaça kadar geçerli?
İstanbul’un kurtuluşunun 103. yıl dönümü için toplu ulaşımda yeni bir karar alındı. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçları gün boyunca ücretsiz kullanılabilecek. Peki hangi araçlar ücretsiz olacak, Marmaray da bu uygulamaya dahil mi? İşte 6 Ekim ulaşım kararının tüm detayları…
İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kapsamında kent içi ulaşımda özel bir uygulamaya gidilecek. 6 Ekim 2026 Salı günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu taşıma araçlarından gün boyunca ücret alınmayacak.
6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 6 Ekim'e özel ücretsiz ulaşım uygulaması gece yarısı başlayacak. 00.00 itibarıyla devreye girecek düzenleme, gün sonuna kadar devam edecek.
Uygulamadan yararlanmak isteyen yolcuların ayrıca bir işlem yapmasına gerek olmayacak. İstanbulkart'ın turnike veya validatörlerde okutulması yeterli olacak.
HANGİ ARAÇLARDA ÜCRET ALINMAYACAK?
6 Ekim'de İstanbulkart entegrasyonunda bulunan toplu taşıma araçları ücretsiz kullanılabilecek. Uygulamanın geçerli olduğu başlıca ulaşım araçları şöyle:
- İETT otobüsleri
- Metro hatları
- Metrobüs
- Tramvaylar
- Şehir Hatları vapurları
- İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer toplu ulaşım araçları
Böylece İstanbul'da gün içerisinde toplu taşıma kullanacak vatandaşlar ulaşım ücreti ödemeden seyahat edebilecek.
MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?
6 Ekim kapsamında Marmaray'ın ücretsiz olup olmayacağı ise ayrı bir başlık olarak öne çıkıyor. Marmaray, TCDD tarafından işletildiği için İstanbulkart entegrasyonundaki diğer kent içi ulaşım araçlarından farklı bir yapıya sahip.
Bu nedenle Marmaray için ücretsiz ulaşım kararının geçerli olup olmadığı konusunda yapılacak resmi açıklamanın takip edilmesi gerekiyor.
İSTANBUL'UN KURTULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ
İstanbul'un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü her yıl 6 Ekim'de çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. 1923'te Türk ordusunun İstanbul'a girmesiyle işgal dönemi sona ererken, 6 Ekim tarihi kentin kurtuluş günü olarak kabul ediliyor.
2026 yılında da yıl dönümü kapsamında İstanbul genelinde çeşitli programlar düzenlenecek. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması ise vatandaşların kent içindeki ulaşımını kolaylaştıracak.