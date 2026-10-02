Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik askeri işbirliğini pekiştirecek olan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa'da düzenlendi.

Şuşa'da üçlü zirve öncesi kritik görüşme. Fotoğraf: Takvim ZİRVE ÖNCESİ KRİTİK TEMAS Kritik zirve öncesinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ikili bir görüşme yaptı. Savunma bakanları, bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili askeri işbirliği imkanlarını ele aldı.