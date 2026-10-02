Şuşa'da üçlü zirve! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'dan ortak bildiri
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan savunma bakanlarının katılımıyla Azerbaycan’ın Şuşa kentinde gerçekleştirilen Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı’nda bölgesel güvenlik ve askeri işbirliği imkanları ele alınarak ortak bildiri imzalandı. Zirve öncesinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ikili bir görüşme yaparak stratejik ilişkileri değerlendirdi.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki stratejik askeri işbirliğini pekiştirecek olan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Azerbaycan'ın tarihi ve kültürel başkenti Şuşa'da düzenlendi.
ZİRVE ÖNCESİ KRİTİK TEMAS
Kritik zirve öncesinde Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ikili bir görüşme yaptı. Savunma bakanları, bölgesel güvenlik meseleleri ve ikili askeri işbirliği imkanlarını ele aldı.
ÜÇLÜ ZİRVE ORTAK BİLDİRİ
Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Azerbaycan'ın Şuşa kentinde gerçekleştirildi.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani başkanlığında gerçekleşen toplantının ardından her üç Bakan tarafından toplantı bildirisi imzalandı.