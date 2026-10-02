Devlet Bahçeli'den "3 Ekim Türk Dünyası Günü" mesajı: "Birlik ve istikbal daim olsun!"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 3 Ekim Türk Dünyası Günü vesilesiyle kapsamlı bir mesaj yayımladı. Mesajında 3 Ekim 2009 tarihinde imzalanan Nahçıvan Anlaşmasının Türk dünyası için müstesna bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) bölgesel ve küresel ölçekteki stratejik önemine dikkat çekti.

Devlet Bahçeli ʺ3 Ekim Türk Dünyası Günüʺ için mesaj yayımladı. (Foto: Sosyal medya)

Mesajın tamamı şu şekilde:

"3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından Nahçıvan Anlaşması imzalanmış bu tarih, Türk dünyasında çok taraflı iş birliğinin kurumsal bir zemine taşınması bakımından müstesna bir dönüm noktası olmuştur.

Anlaşma ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin, bilinen adıyla Türk Keneşi'nin kuruluşunun temelleri atılmıştır.

Nahçıvan Anlaşması Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve beşerî bağların çağın şartlarına uygun bir kurumsal yapı içerisinde geliştirilmesi bakımından bir iradenin tezahürüdür.

Bu irade, 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen zirveyle kurumsal mahiyet kazanmış ve Türk Keneşi faaliyetlerine başlamıştır.

Geçen süre içerisinde Türk devletleri arasındaki münasebetler; siyasi ve diplomatik temaslardan ekonomiye, ulaştırmadan enerjiye, eğitimden kültüre, güvenlikten bilim ve teknolojiye kadar uzanan geniş bir iş birliği perspektifiyle derinlik kazanmıştır. Böylece tarihi bağlar, yalnızca geçmişin hatırası olarak korunmamış geleceğin müşterek imkânlarını şekillendiren bir zemine dönüştürülmüştür.

12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen 8. Zirve'de Türk Keneşi'nin adı "Türk Devletleri Teşkilatı" olarak değiştirilmiş, Türk dünyasındaki iş birliği daha kapsamlı ve kurumsal bir hüviyete kavuşturulmuştur.

Bugün Türk Devletleri Teşkilatı; Türk devletlerinin ortak meselelerini istişare, dayanışma ve iş birliği anlayışı içerisinde ele alan, siyasi, ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir uluslararası teşkilat olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türk dünyasının istikbali tarihi hafızanın muhafazası, kültürel bağların güçlendirilmesi ve sahip olunan müşterek mirasın bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim ve diplomasi alanlarında somut kazanımlara dönüştürülmesiyle şekillenecektir.

Nahçıvan Anlaşması ile ortaya konulan iradenin, Türk dünyasının geleceğine uzanan kurumsal vizyonun temel taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. Bu iradenin daha ileri seviyelere taşınması; devletlerimiz arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, ortak menfaatlerin korunması ve Türk dünyasının bölgesel ve küresel ölçekte daha etkin bir konuma ulaşması bakımından önem arz etmektedir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak; "Dilde, fikirde, işte birlik" ülküsünü Türk dünyasında kurumsal bir anlayışa dönüştürmek, soydaşlarımızı aynı ülkü ve gelecek tasavvuru etrafında buluşturmak için mücadele eden bütün mefkûre sahiplerini saygıyla yâd ediyoruz.

Türklük idealini yüreğinde taşıyarak ömrünü bu kutlu davaya vakfeden, gerektiğinde canını bu yola adayan bütün dava ve fikir insanlarımızın aziz hatıralarını hürmetle anıyor; onların bıraktığı fikri ve manevi mirası gelecek nesillere aktarmayı tarihi bir sorumluluk kabul ediyoruz.

Bugün Türk dünyasının birlik ve dayanışması için emek veren, Türk milletinin geleceğine katkı sunan bütün gönül erlerine de şükranlarımızı arz ediyoruz."

Bu anlamlı tarih vesilesiyle 3 Ekim Türk Dünyası Günü'nü kutluyor; Türk devletleri ve soydaşlarımız arasındaki kardeşlik hukukunun, dayanışmanın ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni ediyoruz.

Türk dünyasının birliği, dirliği ve istikbali daim olsun."

Türk Dünyası Günü nedir, ne zamandan beri kutlanıyor? TDG'nin temelleri, 3 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan'ın Nahçıvan özerk bölgesinde atıldı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan devlet başkanlarının katılımıyla imzalanan Nahçıvan Anlaşması, Türk dünyasında çok taraflı iş birliğini resmi ve kurumsal bir zemine taşıdı. Bu anlaşmayla birlikte, kamuoyunda "Türk Keneşi" veya "Türk Konseyi" olarak bilinen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kuruldu. Anlaşmanın imzalandığı 3 Ekim tarihi ise Türk devletleri arasındaki ortak iradenin simgesi olarak "Türk Dünyası Günü" (TDG) ilan edildi.