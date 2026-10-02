Bakan Bayraktar Irak Petrol Bakanı Hüdeyir ile görüştü: Türkiye'den 1 milyon varillik enerji hamlesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin genişletilmesi, 1 milyon varil ham petrol tedariki ve Ceyhan’ın küresel bir enerji üssüne dönüştürülmesine yönelik hedefler ele alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki enerji iş birliğinin geliştirilmesine yönelik başlıklar değerlendirildi.
Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
YOL HARİTASI NETLEŞTİRİLİYOR
Bayraktar, ağustos ayında BOTAŞ, SOMO ve NOC arasında imzalanan ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için hazırlıkların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda; petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz. Yeni Irak Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz."
CEYHAN İÇİN KÜRESEL ENERJİ ÜSSÜ HEDEFİ
Görüşmede Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın kapasitesinin artırılması ve hattın Basra'ya kadar uzatılması da gündeme geldi. Söz konusu projenin Körfez bölgesi ve Hürmüz Boğazı'na alternatif oluşturması hedefleniyor.
Bayraktar, Türkiye'nin Irak'taki petrol sahalarında daha etkin rol üstlenmesini ve ham petrol tedarikinin artırılmasını hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Milli şirketimiz TPAO'nun Kerkük sahalarının yanı sıra Irak'ta farklı sahalarda da etkin rol almasını, Irak Başbakanı Sayın Ali ez-Zeydi'nin ifade ettiği 1 milyon varil ham petrol tedariki hedefine ulaşmayı; ticaret hacmini artırarak Ceyhan'ı küresel bir enerji üssü hâline getirmeyi amaçlıyoruz."
KALKINMA YOLU'NA "ENERJİ YOLU" VURGUSU
Bayraktar, Türkiye'nin Kalkınma Yolu Projesi'ne enerji boyutunun da kazandırılacağını vurguladı. Projenin yalnızca bir ulaştırma koridoru olarak değil, petrol ve doğal gaz hatları ile elektrik iletim altyapısının da desteklediği stratejik bir enerji güzergâhı olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.
ORTAK PROJELER İÇİN ÇALIŞMA GRUPLARI DEVREDE
Türkiye ile Irak arasında petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.
Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğinin somut projeler üzerinden ilerletileceğini belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Yeni Irak Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz."