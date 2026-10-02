Bakan Bayraktar, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki enerji ilişkilerinin daha kapsamlı bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile görüştü. (Fotoğraflar Bakan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından alınmıştır)

YOL HARİTASI NETLEŞTİRİLİYOR

Bayraktar, ağustos ayında BOTAŞ, SOMO ve NOC arasında imzalanan ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için hazırlıkların sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ağustos ayında millî şirketimiz BOTAŞ ile SOMO ve NOC arasında imza altına aldığımız ham petrol taşıma sözleşmesinin ardından, uzun dönemli ve daha kapsamlı yeni bir anlaşma için yol haritamızı netleştiriyoruz. Bu doğrultuda; petrol ve doğal gaz altyapısı, arama-üretim, petrol ticareti, rafineri-petrokimya ve elektrik projelerini hızla neticelendirecek ortak çalışma gruplarımızı devreye almayı planlıyoruz. Yeni Irak Hükümeti ile yakın iş birliği içerisinde, ortak coğrafyamızın istikrarı ve refahı için bu somut projeleri hayata geçirmeye güçlü bir şekilde devam edeceğiz."