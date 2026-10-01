Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralandı, 5 işçi ise hayatını kaybetti. KİMLİKLERİ BELLİ OLDU



Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşılırken kazada 2 işçi yaralandı 5 işçi ise hayatını kaybetti.



Soma'da aileler gelecek haberi bekledi. (Foto: AA) Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürlek, "Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

756 PERSONEL 76 ARAÇ GÖREV YAPTI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



