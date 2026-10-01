Soma’daki maden kazasında acı haber! 5 işçi hayatını kaybetti: Kimlikleri belli oldu
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gece boyunca devam eden arama çalışmalarında 3 madencinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasında göçük altında kalan işçilerin tamamına ulaşıldı. Kazada 2 işçi yaralandı, 5 işçi ise hayatını kaybetti.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Daha önce cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay'ın ardından Kerim Ören'in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşılırken kazada 2 işçi yaralandı 5 işçi ise hayatını kaybetti.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Soma ilçemizde meydana gelen maden göçüğünde sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları sonuçlanmış olup, göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçimize de ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden maden işçilerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gürlek, "Hadiseyle ilgili olarak ivedi soruşturma başlatılmış; Cumhuriyet Başsavcımızın koordinesinde 3 Cumhuriyet savcımız görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
756 PERSONEL 76 ARAÇ GÖREV YAPTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madencinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile alanda bulunan AFAD Koordinasyon Tırı'nda, ilgili kurum temsilcilerinden, göçüğün ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı, madencilerin yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Göçük altında kalan 7 madencinin tespit edilmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye ve Tahlisiye ekiplerinden toplam 756 personel ve 76 araç görev yaptı.
İzmir İl AFAD Müdürlüğünden toprak altı görüntüleme cihazı (M5) ile enkaz altı görüntüleme cihazı ve ekipleri çalışmalara dahil edildi.
Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 madenci göçük altından çıkarıldı. Göçük nedeniyle 5 madenci hayatını kaybetti.
Sağ olarak kurtarılan 2 madenciden birinin tedavisi devam ederken, diğer madenci ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
BURHANETTİN DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vefat eden maden işçisi için açıklama yaptı ve yaralılara da geçmiş olsun mesajını iletti.
Sosyal medyada yayımlanan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçük sonucu bir vatandaşımızın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar sonucu sağ kurtarılan iki madencimizin tedavisi devam etmektedir. Göçük altında bulunan madencilerimize ulaşılması için tüm imkânlar seferber edilmiş durumda.
Sahadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır.
Madencilerimize, ailelerine ve Soma'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, "İlgili kurumlar tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışma başlatılmış ve gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.
İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:
"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle bölgeye sevk edildi.
Göçük altında bulunan 2 madencimiz sağ olarak çıkarılarak sağlık ekiplerimize teslim edildi. 5 madencimize ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor.
Çalışmalara destek vermek üzere İzmir AFAD ekiplerimiz de toprak altı ve lazerli enkaz altı görüntüleme cihazlarıyla bölgeye görevlendirildi.
Sahadaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Temennimiz, madencilerimize bir an önce ulaşılması ve güzel haberler alınmasıdır.
Kazadan etkilenen madencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, kurtarılan işçilerimize acil şifalar diliyorum. Temennimiz, göçük altında bulunan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşmasıdır. Devletimizin ilgili kurumlarının titizlikle yürüttüğü çalışmaların en kısa sürede hayırlı haberlerle neticelenmesini diliyorum."
MADEN OCAĞINA BAŞMÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Soma'daki maden göçüğüyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından başmüfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Soma'da bir maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle derin üzüntü yaşadıklarını belirtti. Hayatını kaybeden işçiye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"En büyük temennimiz göçük altında kalan işçilerimizin bir an evvel sağ salim kurtarılmasıdır. Yaşanan elim olayı araştırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından başmüfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Geçmiş olsun Manisa."
ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR
Manisa'nın Soma ilçesinde maden işletmesinde meydana gelen göçükte 4 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, işçilerin ailelerinin de maden sahasındaki endişeli bekleyişleri devam ediyor.
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerden Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Göçük altında bulunan Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'ya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları akşam saatlerinde de devam ediyor. Göçük altındaki işçilerin ailelerinin de maden sahasındaki endişeli bekleyişleri devam ediyor.