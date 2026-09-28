Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyeye alınan fonlarda yatırımcıların alım-satım talimatlarının nasıl değerlendirileceğine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

SPK, 17 Eylül tarihli 2026/60 sayılı Kurul Bülteni'nde belirtilen portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların, 17 Eylül itibarıyla Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden alım ve satım işlemlerine kapatıldığını hatırlattı.

2026/61 sayılı Kurul Bülteni ile de tasfiyeye konu fonların güncel listesinin açıklandığı ve bu fonların TEFAS dışındaki alım-satım işlemlerinin durdurulduğu belirtildi.

16 EYLÜL VE ÖNCESİNDEKİ TALİMATLAR İŞLEME ALINDI

SPK'nın açıklamasına göre, tasfiyeye konu fonlara ilişkin yalnızca 16 Eylül 2026 ve öncesinde TEFAS'a iletilen alım ve satım talimatları, işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edildi.

Kurul, 16 Eylül saat 13.30'dan sonra ve 17 Eylül saat 13.30'dan önce verilen talimatların aynı fiyat valörüne tabi olduğunu da belirtti.

17 EYLÜL'DEKİ TÜM TALİMATLAR İPTAL EDİLDİ

17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde saat 13.30 öncesi sınırı ilan edilmiş olmasına rağmen, ilgili fonların aynı gün TEFAS'ta işleme kapatılması nedeniyle 17 Eylül'de verilen tüm talimatların platform tarafından iptal edildiği açıklandı.

SPK, söz konusu işlemin 17 Eylül tarihli ve 57/1707 sayılı Kurul kararının gereği olarak gerçekleştirildiğini bildirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu fonlara ilişkin yeni açıklama yaptı. (Foto: AA)

İPTAL EDİLEN TALİMATLARIN SAHİPLERİNE ÖDEME YAPILACAK

Açıklamada, 17 Eylül'de tasfiyeye konu fonlar için TEFAS'a iletilen ancak fonların işleme kapatılması nedeniyle platform tarafından iptal edilen talimatların sahiplerinin durumuna da açıklık getirildi.

Buna göre, bu yatırımcılara tasfiye bakiyesinden, fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacak.

TEMERRÜT NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEYEN TALİMATLAR DA TASFİYE KAPSAMINDA

SPK ayrıca 16 Eylül ve öncesinde TEFAS'a iletilmesine rağmen ilgili fonun temerrüde düşmesi veya fiyat açıklamaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatların durumunu da açıkladı.

Bu talimatların da 17 Eylül tarihli 2026/61 sayılı Kurul Bülteni'nde ilan edilen usul ve esaslar doğrultusunda tasfiye kapsamında değerlendirileceği bildirildi.

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