Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni aşama: Fatih Ergin için tutuklama talebi
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem yapılan Ergin, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Ergin hakkında işlem yapıldı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Ergin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Fatih Ergin için tutuklama talep edildi.
Gazeteci Fatih Ergin, hakkındaki tutuklama talebinin değerlendirilmesi amacıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel