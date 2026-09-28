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Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni aşama: Fatih Ergin için tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem yapılan Ergin, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni aşama: Fatih Ergin için tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gazeteci Fatih Ergin hakkında işlem yapıldı.

Fatih Ergin (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)Fatih Ergin (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)

TUTUKLAMA TALEBİ

Ergin, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından Fatih Ergin için tutuklama talep edildi.

Gazeteci Fatih Ergin, hakkındaki tutuklama talebinin değerlendirilmesi amacıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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