Sözde komedyen Deniz Göktaş'a 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası
Sözde komedyen Deniz Göktaş’ın yargılandığı davada ilk celsede karar çıktı. Mahkeme, Göktaş’a “dini değerleri aşağılama” suçundan 7 ay 15 gün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün olmak üzere toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi. “Suç ve suçluyu övme” suçlamasından ise beraat eden Göktaş, kararla birlikte tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suç ve suçluyu övme suçlamalarıyla tutuklanan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Çağlayan Adliyesinde 28 Eylül'de ilk kez hâkim karşısına çıkan Göktaş, ilk celsede hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Göktaş'ın tahliyesine de hükmetti.
İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI
Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Göktaş, "dini değerleri aşağılama" suçlamasından 7 ay 15 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, iki suçtan verilen cezalarla Göktaş'a toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi.
SUÇ VE SUÇLUYU ÖVME SUÇLAMASINDAN BERAAT
Mahkeme, Göktaş hakkında yöneltilen "suç ve suçluyu övme" suçlaması kapsamında ise beraat kararı verdi.
İlk duruşmada savcılık, Göktaş'ın hakkındaki suçlamalardan cezalandırılmasını talep ederken tahliyesi yönünde de görüş bildirmişti.
KARARLA BİRLİKTE TAHLİYE EDİLDİ
Yaklaşık 88 gündür tutuklu bulunan Deniz Göktaş hakkında mahkeme tahliye kararı verdi. Göktaş, ilk celsede açıklanan kararın ardından serbest bırakıldı.
AYNI GÖSTERİ NEDENİYLE İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞTI
Deniz Göktaş, gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Göktaş, aynı gösteride Daltonlar suç örgütünü övdüğü iddiasıyla da ikinci kez tutuklanmıştı.