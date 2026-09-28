Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile suç ve suçluyu övme suçlamalarıyla tutuklanan sözde komedyen Deniz Göktaş'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Çağlayan Adliyesinde 28 Eylül'de ilk kez hâkim karşısına çıkan Göktaş, ilk celsede hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Göktaş'ın tahliyesine de hükmetti.

İLK CELSEDE KARAR ÇIKTI

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme kararını açıkladı. Göktaş, "dini değerleri aşağılama" suçlamasından 7 ay 15 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, iki suçtan verilen cezalarla Göktaş'a toplam 1 yıl 7 ay 5 gün hapis cezası verdi.