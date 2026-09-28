Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı (Foto: AA)

İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR ATILACAK



Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımların atılacağını bildirdi.