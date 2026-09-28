Başkan Erdoğan'dan Endonezya lideri Subianto'ya COP31 daveti! Ticaretten ve savunma sanayiine kapsamlı iş birliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Subianto’yu Antalya’da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Liderler, Türkiye-Endonezya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİRECEK ADIMLAR ATILACAK
Başkan Erdoğan görüşmede, iki ülkenin uluslararası platformlardaki dayanışmasından memnuniyet duyduğunu, bunun sürdürülmesinin ülkelerimize fayda sağlayacağını ifade etti.
Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaret ve savunma sanayii alanları başta olmak üzere birçok başlıkta iş birliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu, bu doğrultuda adımların atılacağını bildirdi.
COP31 DAVETİ
Başkan Erdoğan görüşmede, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu Antalya'da düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti.
NEDİR BU COP31?
Türkiye'nin ev sahipliğinde, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), iklim diplomasisinde somut eylemleri ve uygulamaları hızlandırmayı hedefleyen küresel bir zirvedir.
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