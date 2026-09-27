İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni değerlendirme ve bildirimler yapıldı.