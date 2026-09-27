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SPK bildirim yaptı, savcılık kararı verdi! 42 isim üzerindeki tedbirler kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, aralarında Feridun Geçgel ve Emre Çamlıbel'in de bulunduğu 42 kişi hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.

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SPK bildirim yaptı, savcılık kararı verdi! 42 isim üzerindeki tedbirler kaldırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni değerlendirme ve bildirimler yapıldı.

Fon soruşturmasında tedbirler kaldırıldı. (Foto: AA)Fon soruşturmasında tedbirler kaldırıldı. (Foto: AA)

TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Söz konusu değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, tedbir uygulanan firmalara yönelik tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde yer alan ve haklarında mal varlığı tedbiri uygulanan 42 kişinin, daha sonra söz konusu tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması. (Foto: Takvim.com.tr)İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması. (Foto: Takvim.com.tr)

Tedbir kararı kaldırılan isimler şöyle:

Sıra No
Ad Soyad
1
Muhammed Yarız
2
Serdar Turhan
3
Abdullah Ercan
4
Melis Sandal
5
Emrullah Ercan
6
Ömer Bedir Çetinel
7
Mustafa Dedik
8
Hakan Yıldız
9
Erdin Özel
10
Enver Geçgel
11
İsmet Öğüt
12
Tarzan Tarık Sarvan
13
Tolga Aydin
14
Ezgi Kaya
15
Burhan Tunç Özkan
16
Mehmet Selçuk Aksoy
17
Turgay Ceylani
18
Rıza Kandemir
19
Cengiz Avcı
20
Furkan Talay
21
Metehan Ülgener
22
Ali Yıldız
23
Kazim Kocapınar
24
Hakan Dıravacı
25
Şeyhmus Yeşilmen
26
Şadi Türk
27
Nihat Kırmızı
28
Mahmut Vural Erkoç
29
Ali Acar
30
Hale Elpe
31
Alim Bilen
32
Ayşe Gökdemir
33
Ercan Çömez
34
Çağlayan Yağcı
35
Feridun Geçgel
36
Mehmet Emre Çamlıbel
37
Caner Bingöl
38
Enes Can Demir
39
Türker Tekten
40
Salih Tuncer Mutlucan
41
Egemen Sönmez
42
Gül Ayşe Çolak
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