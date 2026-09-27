SPK bildirim yaptı, savcılık kararı verdi! 42 isim üzerindeki tedbirler kaldırıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. SPK'nın yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda, aralarında Feridun Geçgel ve Emre Çamlıbel'in de bulunduğu 42 kişi hakkında uygulanan mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yeni değerlendirme ve bildirimler yapıldı.
TEDBİRLERİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ
Söz konusu değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda, tedbir uygulanan firmalara yönelik tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından hazırlanan gerçek kişi listesinde yer alan ve haklarında mal varlığı tedbiri uygulanan 42 kişinin, daha sonra söz konusu tedbirlerinin kaldırıldığı bildirildi.
Tedbir kararı kaldırılan isimler şöyle: