Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının sonuçlarını açıkladı.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, 26 Eylül 2026 tarihinde uygulandı. ÖSYM, sınavın ardından yürütülen değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Adaylar sınav sonuçlarına aynı gün saat 18.15'ten itibaren erişebilecek. Sonuçların görüntülenebilmesi için sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM'nin çevrim içi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine ait sonuç bilgilerini aşağıdaki yönlendirme adresinden kontrol edebilecek.

ÖSYM Başkanlığı, sonuçların erişime açıldığını adaylara ve kamuoyuna duyurdu.