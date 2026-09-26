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e-YDS 2026 İngilizce sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

ÖSYM, e-YDS 2026/10 İngilizce sınav sonuçlarını adayların erişimine açtı. Sınava katılanlar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle çevrim içi olarak sorgulayabiliyor.

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e-YDS 2026 İngilizce sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), e-YDS 2026/10 İngilizce sınavının sonuçlarını açıkladı.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı, 26 Eylül 2026 tarihinde uygulandı. ÖSYM, sınavın ardından yürütülen değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Adaylar sınav sonuçlarına aynı gün saat 18.15'ten itibaren erişebilecek. Sonuçların görüntülenebilmesi için sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapılması gerekiyor.

Sonuç sorgulama işlemi, ÖSYM'nin çevrim içi sonuç sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, kendilerine ait sonuç bilgilerini aşağıdaki yönlendirme adresinden kontrol edebilecek.

e-YDS 2026/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLA

ÖSYM Başkanlığı, sonuçların erişime açıldığını adaylara ve kamuoyuna duyurdu.

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