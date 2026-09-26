2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36,08'e, 2025'te ise yüzde 37,53'e yükseldi. Türkiye, bu oranı 2035'te yüzde 60'a, 2053'te ise yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor. Hareket kapsamında ayrıca 28 milyon kişiye çevre ve sıfır atık konusunda eğitim verildi.

90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI

Projenin başladığı 2017'den 2025 yılı sonuna kadar 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ile 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.

Toplam 90 milyon ton atığın geri kazanılmasıyla ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.

Bu süreçte ayrıca 54 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eş değer 270 milyar kilovatsaat enerji, İstanbul'un iki yıllık su tüketimine eş değer 2 trilyon litre su ve Türkiye'deki tüm araçların bir yıllık yakıt tüketiminden daha fazla 60 milyar litre petrol tasarrufu elde edildi.

Atık depolama alanında da yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde, 390 milyon metreküplük alan tasarrufu sağlandı. Geri kazanım sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlenirken yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salımının da önüne geçildi.