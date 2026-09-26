Sıfır Atık 9. yılında: 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı! 136 ülkede küresel çevre hareketine dönüştü
Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2017’de başlatılan Sıfır Atık hareketi 9. yılına girdi. “0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte” temasıyla kutlanan hareket kapsamında bugüne kadar 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırılırken 365 milyar liralık ekonomik katkı sağlandı. Geri kazanım oranı ise yüzde 37,53’e yükseldi.
Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık hareketinin 9. yılı kutlanıyor.
Türkiye'nin bu yıl Antalya'da Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacak olması nedeniyle hareketin bu yılki teması "0'dan COP31'e Dünya için Hep Birlikte" olarak belirlendi.
COP31'in eylem gündemindeki 10 öncelikli tema ve 2035 Küresel Uygulama Hedefleri arasında yer alan Sıfır Atık hareketiyle geri dönüşüm ve metan azaltımı alanlarında Türkiye'nin deneyiminin dünyaya örnek olması hedefleniyor.
BM ÇATISI ALTINDA KÜRESEL HAREKETE DÖNÜŞTÜ
27 Eylül 2017'de başlayan Sıfır Atık Projesi, "Dünya Ortak Evimiz" sloganıyla zaman içinde küresel bir çevre hareketine dönüştü.
14 Aralık 2022'de BM Genel Kurulu'nda alınan kararla 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi. Emine Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu marjında düzenlenen Sıfır Atık konulu özel oturumda konuşma yaparak kurula hitap eden ilk Türk lider eşi oldu.
12 Nisan 2023'te ise başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığı BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu oluşturuldu. Kurulda 13 üye yer aldı.
136 ÜLKEDEN 459 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ
BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Türkevi'nde düzenlenen "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliğinde BaşkanErdoğan, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na ilk imzayı attı.
25 Eylül itibarıyla 136 ülkeden 459 binden fazla Sıfır Atık gönüllüsü de iyi niyet beyanını imzaladı. Ayrıca 50'den fazla lider eşi, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve yabancı bakanlar da beyana imza verdi.
Sıfır Atık girişimlerinin teşvik edilmesine ilişkin karar da 28 Temmuz 2023'te G20 Çevre ve İklim Bakanları Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edildi. Proje bugüne kadar 7 uluslararası ödüle layık görüldü.
GERİ KAZANIM ORANI YÜZDE 37,53'E ULAŞTI
Sıfır Atık hareketi kapsamında Türkiye genelinde 220 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçildi.
2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2024'te yüzde 36,08'e, 2025'te ise yüzde 37,53'e yükseldi. Türkiye, bu oranı 2035'te yüzde 60'a, 2053'te ise yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyor. Hareket kapsamında ayrıca 28 milyon kişiye çevre ve sıfır atık konusunda eğitim verildi.
90 MİLYON TON ATIK EKONOMİYE KAZANDIRILDI
Projenin başladığı 2017'den 2025 yılı sonuna kadar 36,1 milyon ton kağıt-karton, 10,2 milyon ton plastik, 3,5 milyon ton cam, 9,6 milyon ton metal ile 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı.
Toplam 90 milyon ton atığın geri kazanılmasıyla ülke ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandı.
Bu süreçte ayrıca 54 milyon hanenin bir yıllık elektrik tüketimine eş değer 270 milyar kilovatsaat enerji, İstanbul'un iki yıllık su tüketimine eş değer 2 trilyon litre su ve Türkiye'deki tüm araçların bir yıllık yakıt tüketiminden daha fazla 60 milyar litre petrol tasarrufu elde edildi.
Atık depolama alanında da yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde, 390 milyon metreküplük alan tasarrufu sağlandı. Geri kazanım sayesinde 613 milyon ağacın kesilmesi önlenirken yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salımının da önüne geçildi.
DENİZLERDEN 375 BİN TON ÇÖP ÇIKARILDI
Sıfır Atık hareketinin önemli projelerinden Sıfır Atık Mavi, 10 Haziran 2019'da başlatıldı. Proje kapsamında eylül ayı itibarıyla yaklaşık 375 bin ton deniz çöpü toplandı.
Toplanan atık miktarı yaklaşık 29 bin çöp kamyonuna karşılık gelirken, deniz çöpünün çevreye ulaşmasının da önüne geçildi.
8 Eylül'de Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği ile Mapa-Şamandıra Yönetim Sistemleri Projesi başlatıldı. Deniz çayırlarının korunmasına yönelik sistemler devreye alınırken, İç Körfez'de deniz ekosistemini tehdit eden dip çamurunun temizlenmesine yönelik çalışmalar da başladı.
Projenin dijital altyapısı için DERİA Göcek Körfezi Dijital Mapa Şamandıra Yönetim Sistemi kuruldu. Mobil uygulama üzerinden teknelere dijital rezervasyon imkanı sağlandı.
DOA'DA 326 MİLYON AMBALAJ TOPLANDI
Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Yönetim Sistemi'nde ulusal entegrasyon süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı.
25 Eylül itibarıyla sistem kapsamında 326 milyon 622 bin DOA logolu PET, alüminyum ve cam içecek ambalajı toplandı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı ise 3 milyon 300 bine ulaştı.
Bakanlık, plastik kirliliğinin azaltılması ve çevreye zarar veren tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımdan kaldırılması amacıyla yeni yönetmelik hazırlıklarını da sürdürüyor.