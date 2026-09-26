İstanbul Esenler'de elinde bıçakla görev yapan polis ve mahalle bekçilerinin üzerine koşan şüpheli, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayınca silahla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı.

İkazlara uymayarak ekiplere doğru ilerlemeye devam eden şüpheli, polisin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Bıçakla polisin üzerine yürüyen şahıs etkisiz hale getirildi. (Fotoğraf: AA)

İncelemede şüpheli S.Ş'nin (45) "kasten yaralama ve gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.