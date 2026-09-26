Elinde bıçakla polisin üstüne koştu, vurularak etkisiz hale getirildi!
İstanbul Esenler'de elindeki bıçakla görevli polis ve bekçilere doğru koşan şüpheli S.Ş. (45), "Dur" ikazına uymayınca silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir bekçi hafif yaralanırken, saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi:
İstanbul Esenler'de elinde bıçakla görev yapan polis ve mahalle bekçilerinin üzerine koşan şüpheli, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayınca silahla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İkazlara uymayarak ekiplere doğru ilerlemeye devam eden şüpheli, polisin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay sırasında çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı.
İncelemede şüpheli S.Ş'nin (45) "kasten yaralama ve gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.
Öte yandan, polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan zanlıya müdahale anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel