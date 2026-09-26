CANLI YAYIN
Geri

Elinde bıçakla polisin üstüne koştu, vurularak etkisiz hale getirildi!

İstanbul Esenler'de elindeki bıçakla görevli polis ve bekçilere doğru koşan şüpheli S.Ş. (45), "Dur" ikazına uymayınca silahla vurularak etkisiz hale getirildi. Olayda bir bekçi hafif yaralanırken, saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Elinde bıçakla polisin üstüne koştu, vurularak etkisiz hale getirildi!

İstanbul Esenler'de elinde bıçakla görev yapan polis ve mahalle bekçilerinin üzerine koşan şüpheli, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayınca silahla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Olayın gerçekleştiği yer. (Fotoğraf: AA)Olayın gerçekleştiği yer. (Fotoğraf: AA)

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İkazlara uymayarak ekiplere doğru ilerlemeye devam eden şüpheli, polisin silahla müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Yaralanan şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında çarşı ve mahalle bekçisi de hafif yaralandı.

Bıçakla polisin üzerine yürüyen şahıs etkisiz hale getirildi. (Fotoğraf: AA)Bıçakla polisin üzerine yürüyen şahıs etkisiz hale getirildi. (Fotoğraf: AA)

İncelemede şüpheli S.Ş'nin (45) "kasten yaralama ve gasp" başta olmak üzere çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirlendi.

Elinde bıçakla polisin üstüne koştu, vurularak etkisiz hale getirildi!-4

Öte yandan, polis ekiplerinin elinde bıçak bulunan zanlıya müdahale anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Sıfır Atık 9. yılında: 90 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı! 136 ülkede küresel çevre hareketine dönüştü
SONRAKİ HABER

Sıfır Atık 9 yaşında
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler