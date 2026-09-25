VAKTİN ÇIKMASINA DAKİKALAR KALA ARACA ÇIKTI

Alevlerle mücadelenin başarıyla tamamlanmasının ardından ekipler bölgedeki kontrollerini sürdürürken, görevli bir itfaiye personeli ikindi namazı vaktinin geçmek üzere olduğunu fark etti. Kısıtlı sürede vakti kaçırmak istemeyen itfaiye eri, arazi şartlarında çözüm olarak aracın üzerini tercih etti.

İtfaiye aracının üstüne çıkarak namazını eda eden personelin o anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerden büyük beğeni topladı.