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Yangını söndüren itfaiye eri aracın üzerinde namaz kıldı: O anlar sosyal medyada beğeni topladı

Elazığ Aşağıdemirtaş mevkiindeki arazi yangınını yoğun çabalar sonucu söndüren itfaiye eri, görevin hemen ardından vaktin çıkmasına az bir süre kala itfaiye aracının üzerinde namaz kıldı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangını söndüren itfaiye eri aracın üzerinde namaz kıldı: O anlar sosyal medyada beğeni topladı

Elazığ'ın Aşağıdemirtaş mevkiinde meydana gelen arazi yangınında görev alan itfaiye personeli, sergilediği davranışla takdir topladı.

Video Oynatma İkonu Yangını söndüren itfaiye eri aracın üzerinde namaz kıldı

Otluk alanda çıkan yangın ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yoğun müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangını söndüren itfaiye eri aracın üzerinde namaz kıldı: O anlar sosyal medyada beğeni topladı-2

VAKTİN ÇIKMASINA DAKİKALAR KALA ARACA ÇIKTI

Alevlerle mücadelenin başarıyla tamamlanmasının ardından ekipler bölgedeki kontrollerini sürdürürken, görevli bir itfaiye personeli ikindi namazı vaktinin geçmek üzere olduğunu fark etti. Kısıtlı sürede vakti kaçırmak istemeyen itfaiye eri, arazi şartlarında çözüm olarak aracın üzerini tercih etti.

İtfaiye aracının üstüne çıkarak namazını eda eden personelin o anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerden büyük beğeni topladı.

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