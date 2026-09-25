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Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona 7 tutuklama

İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona 7 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin incelemeler sürüyor.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra yakalanmıştı.

İlkay Çiçek birinci dalga operasyon sonrası tutuklanmıştı. (Fotoğraflar DHA, sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)İlkay Çiçek birinci dalga operasyon sonrası tutuklanmıştı. (Fotoğraflar DHA, sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

ÇİÇEK DAHİL 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyeleri Emre Pala ve Ferdi Hepyılmaz ile Mustafa Pala tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürleri S.D. ve H.Y. ile İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Gürcü'nün, soruşturma kapsamında Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona 7 tutuklama-3

İKİNCİ DALGADA 7 TUTUKLAMA

Soruşturma sürerken alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerin ardından 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 23 Eylül'de düzenlenen ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U., S.K., Ç.Ç., O.D., A.D., O.G. ve M.K. tutuklandı.

M.R.G. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona 7 tutuklama-5 Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona 7 tutuklama-6 Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyona 7 tutuklama-7

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