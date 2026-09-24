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HSK Ağustos 2026 terfi listesi Resmi Gazete'de! İsim isim liste ve 30 günlük başvuru detayı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun hakim ve savcıların derece terfilerine ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar yükselme sürelerini tamamlayan adli yargı hakimlerinin isim, sicil numarası ve görev yerleri listelerde yer aldı. Terfi süresini doldurduğu halde listede adı bulunmayan yargı mensupları ise kararın ilanından itibaren 30 gün içinde HSK’ya başvurarak yeniden inceleme talep edebilecek.

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HSK Ağustos 2026 terfi listesi Resmi Gazete'de! İsim isim liste ve 30 günlük başvuru detayı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı, 25 Eylül 2026 Cuma günü 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

33381 Sayılı Resmi Gazete'de bugün 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca iki yıllık yükselme sürelerini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar tamamlayan adli yargı hakimlerinin adları, sicil numaraları ve görev yerleri derece grupları yer aldı.

HSK’nın hakim ve savcıların derece yükselmelerine ilişkin listeleri Resmî Gazete’de yayımlandı. (Foto: Ekran görüntüsü)HSK’nın hakim ve savcıların derece yükselmelerine ilişkin listeleri Resmî Gazete’de yayımlandı. (Foto: Ekran görüntüsü)

LİSTEDE ADI OLMAYANLAR İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE

HSK'nın yayımladığı kararda, terfi bekleyen ancak listede yer almayan yargı mensupları için izlenecek yol da belirtildi.

Yeniden İnceleme Hakkı
Terfi sürelerini doldurdukları halde yayımlanan listede adlarını bulamayanlar için yeniden inceleme hakkı tanındı.
Başvuru Süresi
İlgili hakim ve savcılar, kararın ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yazılı olarak başvurabilecek.
Kurul İncelemesi
Yapılacak yazılı başvurular neticesinde ilgililerin durumları kurul tarafından yeniden incelenecek.

Terfi süresini doldurduğu halde listede adı bulunmayan hakim ve savcılara 30 gün içinde başvuru hakkı tanındı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Terfi süresini doldurduğu halde listede adı bulunmayan hakim ve savcılara 30 gün içinde başvuru hakkı tanındı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İlgili listenin bir kısmı şu şekilde:

2. DERECEDE TERFİ SÜRESİNİ BİTİRENLER
SİCİL NO / AD SOYAD
GÖREV YERİ
132572
Şakir Ömer KARCIOĞLU
Şanlıurfa Hâkimi
139023
Samed ÖZKAN
Çubuk Hâkimi
141912
Hülya AKMERCAN
Marmaris Hâkimi
159952
Ahmet YILDIZ
Yargıtay Tetkik Hâkimi
174809
Osman ÖZAVCI
Adana Hâkimi
174868
Okan Çağrı ÇATAK
Yargıtay Tetkik Hâkimi
179173
Mehmet Akif ÇOLAK
Yargıtay Tetkik Hâkimi (Strateji Geliştirme Başkanlığında Tetkik Hâkimi olarak görevli)
179204
Erdinç DEMET
İstanbul Anadolu Hâkimi
179262
Fatima KOLUMAN KONDAKCI
İstanbul Anadolu Hâkimi
179598
Burak ŞENOL
İstanbul Hâkimi
181996
Ahmet BAYRAK
Serik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
182063
Günay TUNÇ
Söke Hâkimi
189755
İsmail ÇOLAK
Balıkesir Hâkimi
189799
Merve Emine DİRİER KAYA
Şanlıurfa Hâkimi
189820
Sabahat Çisem ÇOBAN
Adana Hâkimi
189972
Mehmet İŞÇENEROĞLU
Kayseri Hâkimi
189981
Aynur KAHYA
Bakırköy Hâkimi
190024
Fatma AKKEYİK
Uşak Hâkimi
190070
Mihrimah Kübranur KILICCI
Aydın Hâkimi
190107
Leyla KUTLU
Antalya Hâkimi

HSK kararında adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının derece terfi listeleri yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)HSK kararında adli ve idari yargı hakimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının derece terfi listeleri yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

3'üncü derecede terfi süresini bitirenler
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
133767 - Nebi SALGINKAYA
Gölcük Hâkimi
169542 - Yiğitcan ÖZÇALIK
Konya Hâkimi
193742 - Burcu KÖROĞLU
Yargıtay Tetkik Hâkimi
194281 - Fuldem İlayda KARAASLAN KORKUSUZ
Diyadin Hâkimi
194445 - Tuğçe MADEN
Ankara Hâkimi
194828 - Arife ÜLKER ÇOKPINAR
Bakırköy Hâkimi
198955 - Gamze ILGAZ KALAY
İstanbul Hâkimi
199019 - Özlem KAVAK
Antalya Hâkimi
199142 - Saibe ŞENSOY ÇAVKAYTAR
Bursa Hâkimi
211053 - Bahar AKAY KÖROĞLU
Edirne Hâkimi
211065 - Neva AKBULUT
Tarsus Hâkimi
211212 - Volkan AYILDIZ
Samsun Hâkimi (Anayasa Mahkemesinde Raportör olarak görevli)
211249 - Ethem BAŞER
Çarşamba Hâkimi
211257 - Aslı Dilara BAYAT
Menemen Hâkimi
211486 - Onur DOĞAN
Milas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
211514 - Eda Nur EKİCİ
Mersin Hâkimi

HSK’nın yayımladığı listelerde farklı derecelerde terfi süresini tamamlayan çok sayıda hakim ve savcının isimleri yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)HSK’nın yayımladığı listelerde farklı derecelerde terfi süresini tamamlayan çok sayıda hakim ve savcının isimleri yer aldı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

4'üncü derecede terfi süresini bitirenler
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
194253 - Selim KADEFİÇİ
Osmaniye Hâkimi
194338 - Mustafa Çağatay KAYALAK
Ankara Hâkimi
198312 - Utku Taha ABAY
Ankara Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
198348 - Sara AKDEMİR
Manisa Hâkimi
198361 - Alican AKSU
Denizli Hâkimi
198367 - Duygu ALKAN
Karşıyaka Hâkimi
198433 - Hacı Mehmet AŞÇI
Ankara Hâkimi
198610 - Nilüfer BASA ALTUN
İstanbul Hâkimi
198632 - Elif Nur ARSLAN
İstanbul Hâkimi
198656 - Özlem BÜTÜNOZ
Çanakkale Hâkimi
198679 - Muhammed CEYLAN
Çanakkale Hâkimi
198694 - Merve ÇAKIR
Gaziosmanpaşa Hâkimi
198704 - Volkan ÇELİK
Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi
198721 - Mahmut Emre ÇETİN
Konya Hâkimi

Derece terfi listelerinde hakim ve savcıların sicil numaraları ile görev yaptıkları yerler de açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Derece terfi listelerinde hakim ve savcıların sicil numaraları ile görev yaptıkları yerler de açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

5'inci derecede terfi süresini bitirenler
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
215119 - Betül ERDEM
Yargıtay Tetkik Hâkimi (Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde Tetkik Hâkimi olarak görevli)
216265 - İlker SIZLAYAN
Şanlıurfa Hâkimi
219416 - Ceyda AKSU DURAN
Bartın Hâkimi
219640 - Dilara ÇEPNİ
Gaziosmanpaşa Hâkimi
220397 - Kübra YEDİKARDEŞ
Soma Hâkimi
233641 - Duran Orhan AÇAN
Isparta Hâkimi
233642 - Esra AÇIK
İstanbul Hâkimi
233650 - Ömer Faruk AĞIRMAN
Tokat Hâkimi
233651 - Cansu ARBAĞ
Seferihisar Hâkimi
233652 - Esra TUNCAY
Çay Hâkimi
233655 - Mustafa AKAR
Şanlıurfa Hâkimi
233656 - Sümeyye BAYERE
Ankara Hâkimi
233657 - Nurten BAŞKURT
Serik Hâkimi
233674 - Mehmet AKKAŞ
Erzincan Hâkimi
Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili kararın tamamına erişmek için tıklayın
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