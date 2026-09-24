Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı, 25 Eylül 2026 Cuma günü 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

33381 Sayılı Resmi Gazete'de bugün 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca iki yıllık yükselme sürelerini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar tamamlayan adli yargı hakimlerinin adları, sicil numaraları ve görev yerleri derece grupları yer aldı.