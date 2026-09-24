HSK Ağustos 2026 terfi listesi Resmi Gazete'de! İsim isim liste ve 30 günlük başvuru detayı
Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun hakim ve savcıların derece terfilerine ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar yükselme sürelerini tamamlayan adli yargı hakimlerinin isim, sicil numarası ve görev yerleri listelerde yer aldı. Terfi süresini doldurduğu halde listede adı bulunmayan yargı mensupları ise kararın ilanından itibaren 30 gün içinde HSK’ya başvurarak yeniden inceleme talep edebilecek.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı, 25 Eylül 2026 Cuma günü 33381 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
33381 Sayılı Resmi Gazete'de bugün 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca iki yıllık yükselme sürelerini Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar tamamlayan adli yargı hakimlerinin adları, sicil numaraları ve görev yerleri derece grupları yer aldı.
LİSTEDE ADI OLMAYANLAR İÇİN 30 GÜNLÜK SÜRE
HSK'nın yayımladığı kararda, terfi bekleyen ancak listede yer almayan yargı mensupları için izlenecek yol da belirtildi.
İlgili listenin bir kısmı şu şekilde:
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel