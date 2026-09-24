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Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

Çorum merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, internet sitelerinde araçlarını satışa çıkaran vatandaşları kendilerini noter görevlisi olarak tanıtıp “güvenli ödeme” vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 55 ilde nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden araçlarını satışa çıkaran vatandaşları hedef alan dolandırıcılık olayları üzerine çalışma başlattı.

İddiaya göre şüpheliler, araçlarını satmak isteyen ilan sahiplerini telefonla arayarak aracı satın almak istediklerini söyledi. Kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, noter üzerinden ödeme yapacaklarını belirterek vatandaşları çeşitli hileli yöntemlerle ikna ettikleri ve "kapora" adı altında banka hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları belirlendi.

Çorum'da araç kaporası dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişi adliyeye getirildi. (Fotoğraflar: DHA)Çorum'da araç kaporası dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 kişi adliyeye getirildi. (Fotoğraflar: DHA)

55 İLDE KAPORA DOLANDIRICILIĞI

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemle 55 ilde nitelikli dolandırıcılık, diğer adıyla "kapora dolandırıcılığı" olaylarına karıştıkları tespit edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 18 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Şüpheliler adliyedeŞüpheliler adliyede

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çorum merkezli gerçekleştirilen operasyonda Mersin, İzmir ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 18 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda aranan bir kişi de yakalandı. Adreslerde ayrıca ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, kendilerini noter gibi göstermek amacıyla kullandıkları değerlendirilen 1 sıramatik zili, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ile para ele geçirildi.

Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı-4

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden D.Y.G., S.K.P., B.A., M.S., V.A., B.T., D.Ş., D.Ç., E.A., M.A.K., S.A., Y.S., B.A.A., B.C. ve Ö.S. tutuklandı.

K.Ç., B.Ç. ve Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 15'i tutuklanmış oldu.

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Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı-6 Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı-7 Araç satanlara 'noter' tuzağı! Güvenli ödeme vaadiyle 55 ilde kapora dolandırıcılığı yapan 15 şüpheli tutuklandı-8

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