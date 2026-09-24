İddiaya göre şüpheliler, araçlarını satmak isteyen ilan sahiplerini telefonla arayarak aracı satın almak istediklerini söyledi. Kendilerini noter görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin, noter üzerinden ödeme yapacaklarını belirterek vatandaşları çeşitli hileli yöntemlerle ikna ettikleri ve "kapora" adı altında banka hesaplarına para yatırmalarını sağladıkları belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri ve adresleri belirlenen 18 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

Şüpheliler adliyede

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çorum merkezli gerçekleştirilen operasyonda Mersin, İzmir ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 18 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda aranan bir kişi de yakalandı. Adreslerde ayrıca ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, kendilerini noter gibi göstermek amacıyla kullandıkları değerlendirilen 1 sıramatik zili, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ile para ele geçirildi.