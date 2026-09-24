Bakan Fidan’dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği: Kritik dosyalar masada
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, Türkevi'nde Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Brunei Darussalam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile ayrı ayrı görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu New York'ta ikili temaslarına devam ediyor. Fidan, Türkevi'nde Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Brunei Darussalam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile bir araya geldi.
Fidan'ın New York programı, BM Genel Kurulu marjındaki çok taraflı toplantıların yanı sıra farklı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirilen ikili görüşmelerle devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BM 81. Genel Kurulu'na katılımı sırasında eşlik ettiğini ve New York'ta ikili ve çok taraflı temaslarda bulunduğunu bildirdi.
BOSNA-HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI KONAKOVİÇ İLE GÖRÜŞME
Bakan Fidan, temasları kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.
Fidan ile Konakoviç'in görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin taraflardan kapsamlı bir açıklama yapılmadı. İki bakan, daha önce de Balkanlar'daki gelişmeler ve iki ülke ilişkileri kapsamında bir araya gelmişti. Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrar ve Bosna-Hersek'teki siyasi gelişmeler ele alınmıştı. Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldığını açıklamıştı.
Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik diplomatik girişimlerinden biri olan Balkan Barış Platformu da Fidan'ın bölge ülkeleriyle temaslarının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Fidan, platformun ikinci toplantısı kapsamında Konakoviç'in yanı sıra bölgedeki diğer mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmişti.
BRUNEİLİ MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ
Fidan'ın New York'taki diplomasi trafiğinde görüştüğü bir diğer isim ise Brunei Darussalam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen oldu.
Brunei Dışişleri Bakanlığının resmi kayıtlarına göre Prens Abdul Mateen, Haziran 2026'da Dışişleri Bakanı olarak göreve başladı. Abdul Mateen, BM 81. Genel Kurulu'nun üst düzey haftası kapsamında 22-23 Eylül tarihlerinde New York'ta çeşitli toplantı ve ikili görüşmelere katıldı.
Fidan ile Abdul Mateen arasındaki görüşmede Türkiye ile Brunei arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Brunei Dışişleri Bakanlığı da Abdul Mateen'in BM Genel Kurulu kapsamında New York'ta çeşitli çok taraflı toplantılara ve ikili görüşmelere katıldığını duyurdu.
FİDAN'IN NEW YORK TEMASLARI SÜRÜYOR
Fidan'ın temasları ikili randevularla sınırlı kalmadı; Türkevi kritik çok taraflı zirvelere de ev sahipliği yaptı. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad Hasan Şeybani ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'un katıldığı Türkiye-Suriye-Suudi Arabistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı Fidan'ın başkanlığında gerçekleşti.
Bakan Fidan ayrıca Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Altıncı Toplantısı'nda yer aldı; ardından BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün bulunduğu geniş katılımlı eşgüdüm oturumuna katıldı.
İSLAM DÜNYASININ SICAK BAŞLIKLARI MASADA
Türkiye'nin İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen Yıllık Koordinasyon Toplantısı da 24 Eylül'de Fidan'ın yönetiminde toplandı. Görüşmede Gazze, Filistin, Suriye ve Lübnan hattında yaşanan kritik gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.