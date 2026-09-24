Fidan'ın New York programı, BM Genel Kurulu marjındaki çok taraflı toplantıların yanı sıra farklı ülkelerin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirilen ikili görüşmelerle devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a BM 81. Genel Kurulu'na katılımı sırasında eşlik ettiğini ve New York'ta ikili ve çok taraflı temaslarda bulunduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurulu'nun yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu New York'ta ikili temaslarına devam ediyor. Fidan, Türkevi'nde Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ve Brunei Darussalam Dışişleri Bakanı Prens Abdul Mateen ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile bir araya geldi. (Fotoğraflar: AA)

BOSNA-HERSEK DIŞİŞLERİ BAKANI KONAKOVİÇ İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, temasları kapsamında Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüştü.

Fidan ile Konakoviç'in görüşmesinin ayrıntılarına ilişkin taraflardan kapsamlı bir açıklama yapılmadı. İki bakan, daha önce de Balkanlar'daki gelişmeler ve iki ülke ilişkileri kapsamında bir araya gelmişti. Ocak ayında İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Bosna-Hersek arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel istikrar ve Bosna-Hersek'teki siyasi gelişmeler ele alınmıştı. Bosna-Hersek Dışişleri Bakanlığı, söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldığını açıklamıştı.

Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik diplomatik girişimlerinden biri olan Balkan Barış Platformu da Fidan'ın bölge ülkeleriyle temaslarının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Fidan, platformun ikinci toplantısı kapsamında Konakoviç'in yanı sıra bölgedeki diğer mevkidaşlarıyla da görüşmeler gerçekleştirmişti.