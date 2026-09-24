"Diyarbakır'da deprem sebebiyle göçük oluştu" iddiasına yalanlama: Görüntülerin aslı başka çıktı!
Şanlıurfa merkezli depremin ardından "Diyarbakır'da göçük oluştu" iddiasıyla paylaşılan görüntülere yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, görüntülerin tadilat çalışmasına ait olduğu ve depreme bağlı herhangi bir hasar ihbarının bulunmadığı bildirildi.
Bazı sosyal medya hesaplarında, Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği iddiasıyla paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır.
Yapılan resmi incelemeler sonucunda, kamuoyunda endişe ve panik yaratmak amacıyla dolaşıma sokulan görüntülerin depremle hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıklandı.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.
Depremden etkilenen illerimizde Valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmamıştır. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.
Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."