Yapılan resmi incelemeler sonucunda, kamuoyunda endişe ve panik yaratmak amacıyla dolaşıma sokulan görüntülerin depremle hiçbir ilgisinin bulunmadığı açıklandı.

DMM ʺDiyarbakır'da göçük oluştuʺ iddialarını yalanladı. (Fotoğraf: Sosyal medya)

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Şanlıurfa merkezli 5.4 büyüklüğündeki deprem sırasında ve sonrasında "Diyarbakır'da zeminde göçük meydana geldiği" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Depremden etkilenen illerimizde Valiliklere ve AFAD İl Müdürlüklerine depreme bağlı herhangi bir (göçük vb) ihbar ulaşmamıştır. Paylaşılan görüntünün, bölgede yapılmakta olan bir tadilat/altyapı çalışmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Görüntüde yer alan durumun deprem ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunda endişe ve panik algısı oluşturmayı amaçlayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca ilgili kurumlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

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