KALAN ALTIN VE DÖVİZLERİ DE KAPIDAN TESLİM ALDI

Şüpheliler bununla da yetinmedi. Evde kalan diğer altınlar ve dövizlerin de inceleneceğini söyleyen dolandırıcılar, H.A.'dan evin önüne gelecek kişiye altın ve dövizleri elden teslim etmesini istedi.

H.A. da kapıya gelen kişiye evde kalan altın ve dövizleri teslim etti.

DOKTORU 12 SAAT ADLİYE YAKININDA BEKLETTİLER

Dolandırıcıların doktor M.Z.A.'ya kurduğu planın en dikkat çekici ayrıntılarından biri de 12 saat boyunca adliye yakınında bekletilmesi oldu.

Şüpheliler, uzun süre beklettikleri doktora telefonla "Hocam seni çok yorduk, biz de yorulduk. Eşinizle birlikte yarın adliyeye gelin ve emanet ettiğiniz altınları alın. Hakkınızı helal edin" diyerek telefonu kapattı.

Kısa süre sonra eve dönen M.Z.A., eşinin para gönderdiğini ve ziynet eşyalarını teslim ettiğini öğrenince dolandırıldıklarını anladı.