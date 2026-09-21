Kılıçdaroğlu’ndan Altılı Masa itirafı: Partideki itirazlara rağmen kurduk
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa sürecinde parti içerisinden gelen itirazlara rağmen doğru olduğuna inanarak yol arkadaşlarını ikna ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 51 kuralının siyasi partileri zorunlu ittifaklara yönelttiğini belirten Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesine ilişkin pişmanlık duymadığını söyledi. Siyasi hayatında eksik ve hatalar olabileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığı hatalar için özür dilediğini kaydetti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu, 2023 seçimleri öncesi oluşturulan Altılı Masaya dair değerlendirmelerde bulundu.
'PARTİLİLER İSTEMEDİ İKNA ETTİM'
İttifak masasını kurma aşamasında parti içinden ciddi itirazlar yükseldiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Önemli kararlarda tabii arkadaşlarım itiraz ettiler. Mesela ben az önce söyledim, Altılı Masa'nın kurulması dolayısıyla ama doğru olduğuna inandım ve arkadaşlarımı ikna ettim. Her halükarda Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 51 koşulu varsa siz zaten ittifak yapmak zorundasınız. Nitekim bizim ittifakımızdan sonra Erdoğan da ittifak yapmak zorunda kaldı." dedi.
İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA NET CEVAP
Gazetecilerin, "İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusunu geri çevirmeyen Kılıçdaroğlu, "Yok. Hayır, hayır." cevabını verdi. Siyasi hayatı boyunca "keşke yapmasaydım" dediği çok önemli bir kararın bulunmadığını bildirdi.
'YANLIŞIMIZ VAR, ÖZÜR BİLE DİLEDİM'
Siyasi hayatında pişmanlık duyduğu adımlar bulunup bulunmadığı yönündeki soru üzerine özeleştiri kültürünün önemine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapmak alışkanlık haline gelebilir. Eksiğimiz var mı? Var tabii. Yanlışımız var mı? Var. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim. Dolayısıyla bir siyasetçinin 'Her yaptığım ya da her düşündüğüm doğrudur' demesi bizi yanılgıya sürükler. Bu partinin bir özelliği var. O güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan, itiraz kültürüdür."
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:
"Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder. İtiraz ederler. Dinlersiniz bunları, ama dinlersiniz yani. 'Vay, sen nasıl Genel Başkan'a itiraz edersin?' diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir. MYK'de itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, 'Bu yanlıştır' derler. Sonra bir araya geliriz. Sonuçta bir karar veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu? Var tabii. Eksiğimiz de var, hatamız da var, yanlışımız da var. Bunların olmaması mümkün değil. Çünkü hata kavramı insana özgü bir kavramdır. Çünkü aklını kullanan tek canlı insandır. Bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket ederler, akıllarıyla değil. Dolayısıyla onlara 'Hata yaptın' diyemeyiz. Ama hata, dediğim gibi, insana özgü bir kavramdır. Hata yapmamak tabii hepimizin arzu ettiği bir şey ama maalesef yapıyoruz."