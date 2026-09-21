'YANLIŞIMIZ VAR, ÖZÜR BİLE DİLEDİM'

Siyasi hayatında pişmanlık duyduğu adımlar bulunup bulunmadığı yönündeki soru üzerine özeleştiri kültürünün önemine değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Eğer siz her yaptığınızın doğru olduğunu iddia ederseniz büyük bir yanılgıya düşersiniz. O zaman hata yapmak alışkanlık haline gelebilir. Eksiğimiz var mı? Var tabii. Yanlışımız var mı? Var. Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim. Dolayısıyla bir siyasetçinin 'Her yaptığım ya da her düşündüğüm doğrudur' demesi bizi yanılgıya sürükler. Bu partinin bir özelliği var. O güzel bir özelliktir. Bu partiyi diri tutan, itiraz kültürüdür."

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Yani bir şey söylersiniz, 50 kişi itiraz eder. İtiraz ederler. Dinlersiniz bunları, ama dinlersiniz yani. 'Vay, sen nasıl Genel Başkan'a itiraz edersin?' diye bir kültürümüz yok. İtiraz edilir. MYK'de itiraz edilir. Arkadaşlar itiraz ederler, 'Bu yanlıştır' derler. Sonra bir araya geliriz. Sonuçta bir karar veririz. Yani günün deyimiyle ortak aklı oluşturmaya çalışırız. Benim hatalarım yok mu? Var tabii. Eksiğimiz de var, hatamız da var, yanlışımız da var. Bunların olmaması mümkün değil. Çünkü hata kavramı insana özgü bir kavramdır. Çünkü aklını kullanan tek canlı insandır. Bizim dışımızdaki canlılar içgüdüleriyle hareket ederler, akıllarıyla değil. Dolayısıyla onlara 'Hata yaptın' diyemeyiz. Ama hata, dediğim gibi, insana özgü bir kavramdır. Hata yapmamak tabii hepimizin arzu ettiği bir şey ama maalesef yapıyoruz."