Dünyada 131 ülkeden daha fazla nüfusa sahip olan İstanbul'da sağlık hizmetlerini kusursuzlaştırmak amacıyla dev yatırımlar hayata geçiriliyor. İstanbul'un Anadolu Yakası, 4 dev projeyle sağlık üssüne dönüşüyor. Fatih Sultan Mehmet (bin 453 yatak), Süreyyapaşa (bin 765 yatak) ve Beykoz (500 yatak) hastaneleriyle bölgeye 3 bin 718 yeni yatak kazandırılıyor. Tamamında 4 bin 50 yatağa ulaşacak Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin de eklenmesiyle yeni kapasite 7 bin 768 yatağa çıkacak.

2002'de 19 bin 715 olan İstanbul'un servis yatak sayısı 46 bini geçerken tamamlanan yatırımlarla vatandaşlar kıta değiştirmeden modern sağlık hizmetine kavuşacak. Tek ve çift kişilik nitelikli odalara sahip olacak hastanelerin altyapısı deprem ve afetlere karşı da güçlendiriliyor. Kentte 2026 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 130 milyon muayene, 21 milyon görüntüleme ve 1 milyon 630 bin ameliyat gerçekleştirildi.Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Yakası'nı bir sağlık üssüne dönüştürecek 4 büyük dev projeyi eş zamanlı olarak sürdürüyor.