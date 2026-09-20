Steam'de ani bir çöküş yaşandı. Oyunlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, platforma bağlanma ve hesaplarına giriş yapma aşamalarında sorunla karşılaştı. Daha sınırlı bir bölüm ise indirme ve güncelleme sorunu bildirdi.

Downdetector verilerindeki dağılım, sorunun ağırlıklı olarak erişim tarafında hissedildiğini ortaya koydu. En büyük payı sunucu bağlantısı alırken indirme sorunları da toplamın önemli bir bölümünü oluşturdu.

SUNUCU BAĞLANTISI BİLDİRİMLERİN YARIDAN FAZLASINI OLUŞTURDU

Kullanıcı bildirimlerinin yüzde 60'ı sunucu bağlantısı kategorisinde toplandı. Bu oran, paylaşılan sorunların yarıdan fazlasının Steam'e bağlantı kurulurken yaşandığını gösterdi.

İndirme ve güncelleme sorunları yüzde 40 ile ikinci sırada yer aldı. Böylece bağlantı ve indirme başlıkları, bildirilen aksaklıkların büyük çoğunluğunu oluşturdu. Dağılım, kullanıcıların en çok oyun açma aşamasından önce, platforma ve hesaplarına erişirken güçlük yaşadığını gösterdi.