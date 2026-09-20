Steam çöktü mü? Oyuncular platforma erişim sorunu bildirdi
Oyunlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar Steam’e bağlanma ve hesaplarına giriş aşamasında sorun yaşadı. Aksaklığın nedeni ve ne zaman giderileceği henüz bilinmiyor.
Steam'de ani bir çöküş yaşandı. Oyunlarına ulaşmak isteyen kullanıcılar, platforma bağlanma ve hesaplarına giriş yapma aşamalarında sorunla karşılaştı. Daha sınırlı bir bölüm ise indirme ve güncelleme sorunu bildirdi.
Downdetector verilerindeki dağılım, sorunun ağırlıklı olarak erişim tarafında hissedildiğini ortaya koydu. En büyük payı sunucu bağlantısı alırken indirme sorunları da toplamın önemli bir bölümünü oluşturdu.
SUNUCU BAĞLANTISI BİLDİRİMLERİN YARIDAN FAZLASINI OLUŞTURDU
Kullanıcı bildirimlerinin yüzde 60'ı sunucu bağlantısı kategorisinde toplandı. Bu oran, paylaşılan sorunların yarıdan fazlasının Steam'e bağlantı kurulurken yaşandığını gösterdi.
İndirme ve güncelleme sorunları yüzde 40 ile ikinci sırada yer aldı. Böylece bağlantı ve indirme başlıkları, bildirilen aksaklıkların büyük çoğunluğunu oluşturdu. Dağılım, kullanıcıların en çok oyun açma aşamasından önce, platforma ve hesaplarına erişirken güçlük yaşadığını gösterdi.
OYUN BAŞLATMA SORUNU DA BİLDİRİLDİ
Bu kategori, sunucu bağlantısı ve giriş sorunlarına göre daha düşük düzeyde kalsa da kesintinin yalnızca platforma erişimle sınırlı olmadığını ortaya koydu.
Paylaşılan yüzdeler, kullanıcıların bildirdiği sorun türlerinin dağılımını gösteriyor. Bu nedenle rakamlar Steam'in bütün kullanıcılarının ne kadarının etkilendiğini değil, gelen bildirimlerin hangi alanlarda yoğunlaştığını yansıtıyor. Eldeki bilgi ise aksaklığın oyun severleri etkilediği yönünde.
STEAM'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK
Steam'den yaşanan sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ani çöküşün teknik nedeni ve sorunun ne zaman tamamen giderileceğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)