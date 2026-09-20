KKTC’de gemi faciası mağdurları için hukuk, ikamet ve sağlık düzenlemesi yürürlüğe girdi
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos’ta batan yolcu gemisinden etkilenenler için hukuk, ikamet ve sağlık alanlarında hazırlanan düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Düzenlemeyle mağdurlara hukuk desteği sağlanacak, bazı yargısal giderler kaldırılacak ve yabancı uyruklu kazazedelere sağlık hizmetlerinde kolaylık getirilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisinden etkilenenler için hükümet tarafından hazırlanan düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.
Düzenlemeler kapsamında mağdurlara hukuk desteği verilmesi, davalarda yargısal işlem giderlerinin alınmaması, yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarına ikamet kolaylığı sağlanması ve kapsama giren yabancı uyrukluların 30 Ağustos 2027'ye kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması öngörüldü.
MAĞDURLARA HUKUK DESTEĞİ SAĞLANACAK
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yürütülen işbirliği sonucunda gemi faciasından etkilenenlere hukuk desteği sağlanacağını belirtti.
Üstel, hükümetin de yargısal giderleri ortadan kaldıran düzenlemeyi hazırlayarak yürürlüğe koyduğunu ifade etti.
Başbakan Üstel, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu büyük acıyı yaşayan insanlarımız haklarını ararken yalnız kalmayacak. Barolar Birliğimizin sağlayacağı hukuk desteğinin yanında, devlet olarak yargısal işlemlerden kaynaklanan mali yükleri de kaldırdık. Acının yükünü taşıyan insanlarımıza bir de adaletin mali yükünü taşıtmayacağız."
MAĞDURLAR DAVALARINI KKTC'DE TAKİP EDEBİLECEK
Üstel, gemiden kurtulanların ikamet süreleri dolduğu için ülkelerine dönmek ve davalarını binlerce kilometre uzaktan takip etmek zorunda kalmayacağını belirtti.
Başbakan Üstel, "Burada olacaklar, gerektiğinde mahkemede bulunacaklar ve süreci bizzat takip edebilecekler." açıklamasını yaptı.
HUKUK, İKAMET VE SAĞLIK DESTEĞİ
Başbakan Üstel, insanların hukuk mücadelelerinde, ikamet süreçlerinde ve sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını vurguladı.
Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Devlet sadece felaketin yaşandığı gün vatandaşının kapısını çalan değildir. Devlet, o acının sonuçları ortadan kalkıncaya kadar insanının yanında yürüyendir. Bir taraftan kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan facianın ortaya çıkardığı hukuki, idari ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları tek tek çözüyoruz. İlk gün nasıl ailelerimizin yanlarındaysak, sonuna kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesabını verecekler."
YARGISAL İŞLEM GİDERLERİ ALINMAYACAK
Açıklamada detaylandırılan düzenlemeye göre Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile yapılan işbirliği kapsamında mağdurlara hukuk desteği sağlanacak. Kazadan doğan davalarda mahkeme harcı, pul, damga vergisi ve diğer yargısal işlem giderleri alınmayacak.
YABANCI UYRUKLULARA İKAMET KOLAYLIĞI
Düzenleme kapsamında yabancı uyruklu kazazedeler ile hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin yakınlarına, süreci takip edebilmeleri için ikamet kolaylığı sağlanacak.
Böylece gemiden kurtulanların ikamet sürelerinin dolması nedeniyle ülkelerine dönerek davaları uzaktan takip etmek zorunda kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
30 AĞUSTOS 2027'YE KADAR ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ
Düzenlemenin sağlık ayağında da yabancı uyruklulara yönelik kolaylık getirildi.
Kapsama giren yabancı uyruklular, 30 Ağustos 2027'ye kadar kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.
KKTC hükümeti böylece gemi faciasından etkilenenlerin hukuk, ikamet ve sağlık alanlarında karşılaştıkları ihtiyaçlara yönelik düzenlemeleri yürürlüğe koymuş oldu.