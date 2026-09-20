KKTC’de gemi faciasından etkilenenlere hukuk desteği verilecek, davalarda yargısal işlem giderleri alınmayacak.



MAĞDURLAR DAVALARINI KKTC'DE TAKİP EDEBİLECEK

Üstel, gemiden kurtulanların ikamet süreleri dolduğu için ülkelerine dönmek ve davalarını binlerce kilometre uzaktan takip etmek zorunda kalmayacağını belirtti.

Başbakan Üstel, "Burada olacaklar, gerektiğinde mahkemede bulunacaklar ve süreci bizzat takip edebilecekler." açıklamasını yaptı.

HUKUK, İKAMET VE SAĞLIK DESTEĞİ

Başbakan Üstel, insanların hukuk mücadelelerinde, ikamet süreçlerinde ve sağlık ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını vurguladı.

Üstel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Devlet sadece felaketin yaşandığı gün vatandaşının kapısını çalan değildir. Devlet, o acının sonuçları ortadan kalkıncaya kadar insanının yanında yürüyendir. Bir taraftan kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer taraftan facianın ortaya çıkardığı hukuki, idari ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları tek tek çözüyoruz. İlk gün nasıl ailelerimizin yanlarındaysak, sonuna kadar onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sorumlular adalet önünde mutlaka hesabını verecekler."