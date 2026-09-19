Adana merkezli fuhuş operasyonu: 210 milyonluk para trafiği tespit edildi! "Masaj" savunması
Adana merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, güzellik ve SPA merkezleri üzerinden fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 17'si tutuklandı. Teknik ve fiziki takibin ardından çökertilen şebekenin, ağlarına düşürdükleri kadınların fotoğraflarını sosyal medya üzerinden müşterilere katalog olarak sunduğu belirlendi. MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ait 50 banka hesabında 210 milyon liralık para hareketliliği tespit edilirken, milyonlarca lira değerindeki araç ve taşınmazlara el konuldu.
Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhuş yaptırdığı öne sürülen 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 16 aylık dönemde 210 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Adana'da iki farklı noktada bulunan SPA ve güzellik merkezleri üzerinden fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
6 AYLIK TAKİP
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ise ekipler, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7'si kadın 18 şüpheli yakalandı.
11 KADINI FUHŞA SÜRÜKLEMİŞLER
Sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri 11 kadını fuhşa sürükleyerek bu kişiler üzerinden kazanç elde ettikleri öne sürüldü.
SOSYAL MEDYADAN MÜŞTERİ BULDULAR
Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında yayımladıkları ilanlarla müşteri aradığı belirlenirken talep üzerine kadınların fotoğraflarının müşterilere seçenek olarak gönderildiği, bazı ilanlarda ise sahte fotoğraflar kullanıldığı tespit edildi.
50 BANKA HESABINDA 210 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ
Ayrıca MASAK raporlarına göre, 18 şüpheliye ait 50 banka hesabının 16 aylık para hareketliliğinin toplam 210 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu öğrenilen 5 milyon lira değerindeki taşınmazlar ile 7,5 milyon lira değerinde 6 otomobil ve bir ticari taksiye el konuldu.
"MASAJ ÜCRETİ" SAVUNMASI
Sorgularında fuhuş suçlamalarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili ise "masaj ücreti" veya "güzellik merkezi hizmet bedeli" şeklinde savunma yaptıkları öne sürüldü. 17 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7'si kadın 18 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.