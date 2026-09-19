50 BANKA HESABINDA 210 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ

Ayrıca MASAK raporlarına göre, 18 şüpheliye ait 50 banka hesabının 16 aylık para hareketliliğinin toplam 210 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu öğrenilen 5 milyon lira değerindeki taşınmazlar ile 7,5 milyon lira değerinde 6 otomobil ve bir ticari taksiye el konuldu.

"MASAJ ÜCRETİ" SAVUNMASI

Sorgularında fuhuş suçlamalarını kabul etmedikleri öğrenilen şüphelilerin, banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili ise "masaj ücreti" veya "güzellik merkezi hizmet bedeli" şeklinde savunma yaptıkları öne sürüldü. 17 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7'si kadın 18 şüpheliden 17'si, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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