Ankara'da "şapkalılar" olarak bilinen yeni nesil suç örgütüne operasyon: 5 şüpheli tutuklandı
Ankara'da kamuoyunda "şapkalılar" olarak bilinen "yeni nesil suç örgütü"ne yönelik operasyonda, son bir haftada kundaklama ve silahlı yaralama eylemlerine karıştığı saptanan 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, kamuoyunda "şapkalılar" olarak bilinen "yeni nesil suç örgütü" ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlıları takibe aldı.
BİR HAFTALIK SUÇ ZİNCİRİ İZLENDİ
Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin son bir hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı gözaltına alındı.
5 ZANLI DA CEZAEVİNDE
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüphelinin tamamı, tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.