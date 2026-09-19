Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, kamuoyunda "şapkalılar" olarak bilinen "yeni nesil suç örgütü" ile bağlantılı olduğu belirlenen zanlıları takibe aldı.

BİR HAFTALIK SUÇ ZİNCİRİ İZLENDİ

Yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, şüphelilerin son bir hafta içerisinde "yakarak mala zarar verme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 zanlı gözaltına alındı.