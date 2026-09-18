Yılmaz Özdil’den Yeni Parti’ye isim eleştirisi: Düpedüz beceriksizlik
Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’de isim krizi büyürken Yılmaz Özdil’den sert eleştiri geldi. Özel ve ekibinin parti kurulmadan önce isim konusunda uyarıldığını hatırlatan Özdil, yaşananları “düpedüz beceriksizlik” ve “liyakatsizlik” sözleriyle hedef aldı. Yeni Parti henüz iki ayını doldurmadan isim tartışması Yargıtay’a taşınırken, Özdil “2 ayda muhallebi oldu” çıkışıyla dikkat çekti.
Özgür Özel'in 24 Temmuz'da kurduğu Yeni Parti'de isim krizi sürerken, muhalif kalem Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir çıkış geldi. 18 Eylül'deki YouTube yayınında tartışmayı gündemine alan Özdil, Özel ve ekibinin daha parti kurulmadan önce isim konusunda uyarıldığını söyledi.
Yaşanan süreci "düpedüz beceriksizlik" ve "düpedüz liyakatsizlik" sözleriyle eleştiren Özdil, 2024 yılında aynı isimle kurulan başka bir partinin de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının uyarısı üzerine adını değiştirmek zorunda kaldığını hatırlattı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre Yeni Parti, 24 Temmuz 2026'da Özgür Özel genel başkanlığında kuruldu.
"DAHA PARTİ KURULMADAN ÖZEL'İ UYARMIŞ"
Özdil, isim tartışmasının Yeni Parti kurulduktan sonra ortaya çıkmış sürpriz bir gelişme olmadığını savundu.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın, Özel'in "Yeni Parti" adıyla siyasi oluşum kuracağını öğrenmesinin ardından henüz kuruluş gerçekleşmeden uyarıda bulunduğunu söyleyen Özdil, konunun o tarihte basına da yansıdığını hatırlattı.
Özdil, "Yenilik Partisi'nin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ismiyle Özgür Özel'in parti kuracağını medyadan öğrenince daha parti kurulmadan önce bizzat Özgür Özel'i uyarmış. Öztürk Yılmaz'ın uyarısı gazetelerde, televizyonlarda da haber yapılmıştı." ifadelerini kullandı.
Takvim.com.tr'nin daha önce yayımladığı haberde de Öztürk Yılmaz, Özel'i isim konusunda önceden uyardığını, ancak uyarılarının dikkate alınmadığını açıklamıştı.
2024'TE AYNI İSİMLE KURULAN PARTİYİ HATIRLATTI
Özdil'in gündeme getirdiği bir diğer ayrıntı ise 2024 yılında yaşanan benzer isim tartışması oldu.
19 Aralık 2024'te "Yeni Parti" adıyla kurulan siyasi oluşum, daha sonra adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncel kayıtlarında da Yükselen Türkiye Partisi'nin kuruluş tarihi 19 Aralık 2024 olarak yer alıyor.
Özdil, o dönem partinin Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'nın da Özel'in ekibine ulaştığını ve daha önce yaşadıkları isim sorununa ilişkin uyarıda bulunduğunu söyledi.
Özdil, söz konusu uyarıyı, "Biz de aynı isimle kurmuştuk ama Siyasi Partiler Kanunu gereğince ihtar edildi. İsmimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bu isimle parti kurmayın diye uyarmışlar." sözleriyle aktardı.
"ÖZEL VE EKİBİNİN BUNLARDAN HABERİ OLMAMIŞ"
Özdil, hem Öztürk Yılmaz'ın hem de Duygu Çil Sucuka'nın uyarılarına rağmen "Yeni Parti" isminde ısrar edilmesini sert sözlerle eleştirdi.
Özel ve beraberindeki isimlere göndermede bulunan Özdil, "Gel gör ki Özgür Özel ve arkadaşları sanırım Güney Kore'deydiler veya Kanada'da falandılar. Tüm bunlardan hiç haberleri bile olmamış." dedi.
Geçmişte aynı isimle ilgili hukuki bir süreç yaşandığını hatırlatan Özdil, buna rağmen aynı tercihin yapılmasına tepki gösterdi.
"TÜM BUNLARA RAĞMEN YENİ PARTİ YAPIYORSUN"
Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasıyla isim tartışması hukuki sürece taşındı.
Takvim.com.tr, Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin kuruluşundan dört gün sonra, 28 Temmuz'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak iki parti adı arasındaki benzerliğe itiraz ettiğini gündeme getirmişti. Başvurunun ardından Yeni Parti yönetimine isim konusunda tebligat gönderildi.
Özdil ise 2024'te yaşanan örneğin ortada olduğunu belirterek, "İki yıl önce kurulan Yeni Parti'nin ismi bu kanun çerçevesinde değiştirilmiş. Orası da gayet net. Tüm bunlara rağmen sen gidiyorsun, partinin ismini Yeni Parti yapıyorsun." ifadelerini kullandı.
"DAHA 2 AY GEÇMEDİ"
Yeni Parti'nin kuruluşunun üzerinden henüz iki ay bile geçmeden isim tartışmasının Yargıtay'a taşınmasına dikkat çeken Özdil, yaşanan süreci sert ifadelerle eleştirdi.
Özdil, "Daha 2 ay geçmedi kardeşim. Hem Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığıyla papaz oldular hem Anayasa Mahkemesiyle papaz oldular." sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"2 AYDA MUHALLEBİ OLDU"
Özdil'in yayınındaki en dikkat çekici çıkışlardan biri de Yeni Parti'nin kuruluş tarihine ilişkin oldu.
Partinin Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da kurulmasına göndermede bulunan Özdil, "24 Temmuz'da imzalanan Lozan Antlaşması 103 yıldır kapı gibi duruyor. 24 Temmuz'da parti kurdular. 2 ayda muhallebi oldu." ifadelerini kullandı.
Özdil, isim krizinin "mağduriyet" olarak sunulduğunu da savunarak eleştirisinin dozunu artırdı.
"Şimdi gene mağduriyet ayaklarına yatıyorlar. İşte biz mağdur ediliyoruz falan. Ama bu olan bitenin mağduriyet değil, düpedüz beceriksizlik olduğunu, düpedüz liyakatsizlik olduğunu, işporta zihniyetin kaçınılmaz sonucu olduğunu herkes görüyor." sözleriyle Özel ve ekibini eleştirdi.
İSİM KRİZİNİN PERDE ARKASI: 3 SAATLİK GÖRÜŞME, 6 AYRI TEMAS
Yeni Parti'deki isim krizinin perde arkasını daha önce Takvim.com.tr ortaya çıkarmıştı.
Takvim.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre Özgür Özel ile Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, tartışmanın çözümü için yaklaşık 3 saat baş başa görüştü. İki partinin kurmayları arasında ise süreç boyunca 6 ayrı temas gerçekleştirildi.
Öztürk Yılmaz, görüşmelerin yalnızca isim meselesiyle sınırlı kalmadığını; birleşme ve ittifak seçeneklerinin de masaya geldiğini açıkladı. Takvim.com.tr'nin haberine göre Özel'in Yılmaz'a "partileri birleştirelim, ittifak yapalım" teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Taraflar arasında uzlaşma sağlanamazken Yeni Parti mevcut ismini kullanmayı sürdürdü.
ÖZEL'E İKİ AYRI KANALDAN UYARI
Takvim.com.tr'nin isim krizine ilişkin daha önce yayımladığı haberlerde Özel'in kuruluş öncesinde iki ayrı kanaldan uyarıldığı bilgisi yer aldı.
Öztürk Yılmaz, Yeni Parti adının hukuki sorun yaratabileceğini Özel ve ekibine ilettiğini söyledi. Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka da daha önce aynı adı kullanmak istediklerini ancak Yenilik Partisi'nin itirazıyla karşılaştıklarını belirterek Özel'in ekibine bilgi gönderdiklerini açıkladı.
Buna rağmen Yeni Parti yönetimi isimden vazgeçmedi.
Yenilik Partisi'nin 28 Temmuz'daki başvurusunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Yeni Parti'ye tebligat göndermesiyle başlayan süreç ise henüz sonuçlanmadı. Yeni Parti yönetimi isimlerin hukuken birbirine benzemediğini savunurken, Yenilik Partisi aksi görüşte.