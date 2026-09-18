Yaşanan süreci "düpedüz beceriksizlik" ve "düpedüz liyakatsizlik" sözleriyle eleştiren Özdil, 2024 yılında aynı isimle kurulan başka bir partinin de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının uyarısı üzerine adını değiştirmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Özgür Özel 'in 24 Temmuz'da kurduğu Yeni Parti'de isim krizi sürerken, muhalif kalem Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir çıkış geldi. 18 Eylül'deki YouTube yayınında tartışmayı gündemine alan Özdil, Özel ve ekibinin daha parti kurulmadan önce isim konusunda uyarıldığını söyledi.

Özdil, söz konusu uyarıyı, "Biz de aynı isimle kurmuştuk ama Siyasi Partiler Kanunu gereğince ihtar edildi. İsmimizi değiştirmek zorunda kaldık. Bu isimle parti kurmayın diye uyarmışlar." sözleriyle aktardı.

Özdil, o dönem partinin Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka'nın da Özel'in ekibine ulaştığını ve daha önce yaşadıkları isim sorununa ilişkin uyarıda bulunduğunu söyledi.

19 Aralık 2024'te "Yeni Parti" adıyla kurulan siyasi oluşum, daha sonra adını Yükselen Türkiye Partisi olarak değiştirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncel kayıtlarında da Yükselen Türkiye Partisi'nin kuruluş tarihi 19 Aralık 2024 olarak yer alıyor.

Özdil'in gündeme getirdiği bir diğer ayrıntı ise 2024 yılında yaşanan benzer isim tartışması oldu.

Takvim.com.tr'nin daha önce yayımladığı haberde de Öztürk Yılmaz, Özel'i isim konusunda önceden uyardığını, ancak uyarılarının dikkate alınmadığını açıklamıştı.

Özdil, "Yenilik Partisi'nin Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Yeni Parti ismiyle Özgür Özel'in parti kuracağını medyadan öğrenince daha parti kurulmadan önce bizzat Özgür Özel'i uyarmış. Öztürk Yılmaz'ın uyarısı gazetelerde, televizyonlarda da haber yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın, Özel'in "Yeni Parti" adıyla siyasi oluşum kuracağını öğrenmesinin ardından henüz kuruluş gerçekleşmeden uyarıda bulunduğunu söyleyen Özdil, konunun o tarihte basına da yansıdığını hatırlattı.

"ÖZEL VE EKİBİNİN BUNLARDAN HABERİ OLMAMIŞ"

Özdil, hem Öztürk Yılmaz'ın hem de Duygu Çil Sucuka'nın uyarılarına rağmen "Yeni Parti" isminde ısrar edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Özel ve beraberindeki isimlere göndermede bulunan Özdil, "Gel gör ki Özgür Özel ve arkadaşları sanırım Güney Kore'deydiler veya Kanada'da falandılar. Tüm bunlardan hiç haberleri bile olmamış." dedi.

Geçmişte aynı isimle ilgili hukuki bir süreç yaşandığını hatırlatan Özdil, buna rağmen aynı tercihin yapılmasına tepki gösterdi.

"TÜM BUNLARA RAĞMEN YENİ PARTİ YAPIYORSUN"

Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmasıyla isim tartışması hukuki sürece taşındı.

Takvim.com.tr, Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin kuruluşundan dört gün sonra, 28 Temmuz'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak iki parti adı arasındaki benzerliğe itiraz ettiğini gündeme getirmişti. Başvurunun ardından Yeni Parti yönetimine isim konusunda tebligat gönderildi.

Özdil ise 2024'te yaşanan örneğin ortada olduğunu belirterek, "İki yıl önce kurulan Yeni Parti'nin ismi bu kanun çerçevesinde değiştirilmiş. Orası da gayet net. Tüm bunlara rağmen sen gidiyorsun, partinin ismini Yeni Parti yapıyorsun." ifadelerini kullandı.