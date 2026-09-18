İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarının barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni projeleri duyurdu. POLSAN aracılığıyla Ankara'da 2 bin konut inşa edileceğini belirten Bakan Çiftçi, İstanbul'da ise polis lojmanı sayısının kısa sürede 5 bine çıkarılacağını açıkladı. Peki, polis konut projesi ne zaman başlayacak, başvuru şartları ve öncelik kriterleri neler? İşte ayrıntılar…

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet mensuplarına konut ve lojman müjdesini canlı yayında açıkladı. (Fotoğraflar: AA, Takvim Fotoğraf Arşivi) Emniyet teşkilatının barınma şartlarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı adımlar atılıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi katıldığı televizyon programında, polisler için hem lojman tedariki hem de uygun vadeli konut satışı projelerinin ayrıntılarını paylaştı. Geçmiş dönemlerde Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının araç filolarının önemli ölçüde yenilendiğini hatırlatan Bakan Çiftçi, araç alımlarının sınırlandırılarak kaynakların personelin lojman ve konut ihtiyacına aktarılacağını belirtti.