MENFAAT KARŞILIĞI MÜDAHALE Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Musa Ş'nin elebaşılığında kurulduğu belirlenen çıkar amaçlı suç örgütü mercek altına alındı. Örgütün 2022-2024 yılları arasında İstanbul'daki farklı adliyelerde süren yargılamalara menfaat karşılığında müdahale ettiği saptandı.

2'Sİ AVUKAT 6 ŞÜPHELİYE TAKİP Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında 2 avukatın da yer aldığı 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması, ikamet ile iş yerlerinde arama yapılması, suç eşyaları ve delillere el konulması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verdi.

ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt elebaşı Musa Ş. ve avukat B.N.T'nin de aralarında yer aldığı 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürerken, firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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