Şekerli Camii yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu.



6 Şubat depremleri nedeniyle hasar gören kültür varlıkları, vakıf eserleri ve müzelerde yürütülen ve tamamlanan inşa, ihya ve restorasyon çalışmalarını basın mensuplarıyla paylaştıklarını ifade eden Ersoy, kaleye gelmeden önce yeniden ayağa kaldırılan Şekerli, Saraçhane, Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerinin açılışını yaptıklarını belirtti.



Ersoy, Kahramanmaraş Kalesi'ni "Maraş'ın İstiklal Madalyası ve Kahraman unvanıyla taçlandırılan kurtuluş mücadelesinin, vatan ve bayrak aşkının, mukaddesata bağlılığının simgesi" olarak nitelendirdi ve kaleyi yeniden ziyarete açtıklarını söyledi.

Saraçhane Camii restorasyonun ardından yeniden hizmet vermeye başladı.



3 YILDA ŞEHİRLER İNŞA ETTİK



6 Şubat 2023 depremlerinin herkesin yüreğinde derin izler bıraktığını söyleyen Ersoy, hayatların adeta enkaz altında kaldığını ifade etti. Ersoy, bölgeye sabah gelip öğlen Ankara'ya dönen birilerinin "10-15 yıldan önce buralar düzelemez" diyerek felaket tellallığı yaptığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin ilk andan itibaren insanların hayatını yeniden normale döndürmek, acılara ve yaralara merhem olmak için 11 ilde bütün imkânlarını seferber ettiğini söyledi.

Acemli, Hacı Veli Bey ve Bektutiye camilerinin de restorasyonları tamamlandı. 3 SENEDE ŞEHİRLER İNŞA ETTİK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevlendirmesiyle Malatya'da aylarca vatandaşlarla omuz omuza çalıştığını belirten Ersoy, diğer bakanların da görevlendirildikleri şehirlerde çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Ersoy, vatandaşların sabrından ve ferasetinden güç aldıklarını belirterek "3 yılda şehirler inşa ettik." dedi.



Bakanlık olarak insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken Türk milletinin asli sahibi olduğu kültür varlıklarını korumak ve hasarlarını gidermek için de adımlar attıklarını vurgulayan Ersoy, tamamen yıkılan veya çok ağır hasar gören yüzlerce tarihî yapıyı özgün mimarisini koruyarak yeniden inşa ettiklerini, taş taş söküp yeniden birleştirdiklerini, onardıklarını ve halkın kullanımına açtıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Kalesi de kapsamlı çalışmaların ardından yeniden ziyarete açıldı.



KALEDE DEPREMİN İZLERİ SİLİNDİ



Kahramanmaraş Kalesi'nin de bu eserlerden biri olduğunu belirten Ersoy, depremler nedeniyle kalenin güneybatı surlarının bir bölümünün yıkıldığını söyledi. Ersoy, kuzeydoğu surlarında ise zemin hareketleri ve şev duvarlarındaki hasarlar nedeniyle ayrılma, ötelenme ve stabilite problemleri meydana geldiğini ifade etti.