Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı özel halk otobüsü, Bakırköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Bakırköy D-100'de İETT otobüsü yandı!

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden sürücü, otobüsü yan yola çekerek yolcuları tahliye etti. Sürücü daha sonra alevlere ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.