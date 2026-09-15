Bakırköy D-100 yan yolda İETT otobüsünde yangın çıktı! Motor kısmından yükselen alevlere itfaiye müdahale ediyor
Bakırköy D-100 Karayolu yan yolda bir İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale sürüyor.
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Bakırköy'de seyir halindeyken alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen 34 GA 8534 plakalı özel halk otobüsü, Bakırköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangını fark eden sürücü, otobüsü yan yola çekerek yolcuları tahliye etti. Sürücü daha sonra alevlere ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kısa sürede otobüsü saran alevlere müdahale etti.
YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın nedeniyle yan yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel