Hatice Temel’in ölümüne ilişkin davada son söz söylendi! Ağırlaştırılmış müebbet ve tutuklama kararı peş peşe geldi
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 65 yaşındaki Hatice Temel’in cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Sanık Şükrü Ece, “Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yakalama emri çıkarılan Ece, aynı gün yakalanarak tutuklandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaşındaki Hatice Temel'in cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Sanık Şükrü Ece, "Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana geldi. 1958 doğumlu Hatice Temel'in, aynı mahallede yaşayan 1952 doğumlu Şükrü Ece'nin cinsel saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan, TCK'nin 102/2-5 maddeleri kapsamında soruşturma başlatıldı.
Olay günü Hatice Temel, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdü. Daha sonra köye dönen Temel, iddianameye göre ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Şükrü E.'nin evine girdi.
İddiaya göre Şükrü E., eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Temel'in karşı koyması üzerine sanığın kendisini darbettiği ve nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel'in saldırının ardından evin giriş bölümünde hayatını kaybettiği belirtildi.
"VURDUM KAFASINA, ÖLDÜRDÜM"
İddianamede, olay sırasında 71 yaşında olan Şükrü E.'nin evden çıktıktan sonra ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığı ve Hatice Temel'i kastederek "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği belirtildi.
Yakup T.'nin eve baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, bunun üzerine yakınlarına haber verdiği kaydedildi.
ADLİ TIP'TAN KRİTİK TESPİT
Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi.
Raporda, Temel'de tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı ifade edildi.
Ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği bildirildi.
Temel'in ani kalp ölümü sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi.
SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şükrü E. ise soruşturma aşamasındaki ifadelerinde cinsel saldırı suçlamasını reddetti. Temel'in kıyafetlerini çıkarmadığını, kendisini cinsel ilişkiye zorlamadığını ve öldürme niyetinin bulunmadığını savundu.
Sulh ceza hâkimliğindeki ifadesinde Temel'in yanağına eliyle iki kez vurduğunu ve ardından olay yerinden kaçtığını söyleyen Şükrü E., Temel'i tanımadığını ve aralarında komşuluk ilişkisi bulunmadığını ileri sürdü.
ŞÜPHELİ AYNI GÜN TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında Şükrü Ece, 10 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alındı. Aynı gün Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilen Ece'nin, üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.
Başsavcılığın 14 Kasım 2014 tarihli tahliye talebi üzerine Korkuteli Sulh Ceza Hâkimliğinin 14 Kasım 2024 tarihli kararıyla, "5271 sayılı CMK'nin 102/4 maddesinde yer alan azami tutukluluk süresinin dolmuş olması" gerekçe gösterilerek tahliye talebi kabul edildi. Şükrü Ece, adli kontrol tedbirleri uygulanması şartıyla tahliye edildi.
HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILDI
Yürütülen soruşturma sonucunda fezleke düzenlenerek soruşturma evrakı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Ocak 2025 tarihli iddianamesiyle tutuksuz şüpheli Şükrü Ece hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan kamu davası açıldı. Dava, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/32 esasına kaydedildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI
Davanın 15 Eylül 2026 tarihli karar celsesinde mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya uygun olarak Şükrü Ece'nin üzerine atılı "Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Sanık hakkında TCK'nin 62. maddesi uygulanmadı. Mahkeme ayrıca Şükrü Ece hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine hükmetti.
YAKALANDI VE TUTUKLANDI
Hükümle birlikte çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emri üzerine Şükrü Ece, 15 Eylül 2026 tarihinde yakalandı. Ece'nin aynı gün hüküm mahkemesince tutuklanmasına karar verildi.
Davaya ilişkin gerekçeli kararın yazım aşamasında olduğu bildirildi. Kararın ardından Hatice Temel'in çocukları, "Adalet yerini buldu. Başka anneler ölmesin, başka kuzular ağlamasın" ifadelerini kullandı.