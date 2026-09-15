Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaşındaki Hatice Temel'in cinsel saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Sanık Şükrü Ece, "Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 10 Kasım 2023 tarihinde Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana geldi. 1958 doğumlu Hatice Temel'in, aynı mahallede yaşayan 1952 doğumlu Şükrü Ece'nin cinsel saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığınca "Nitelikli Cinsel Saldırı Sonucu Ölüme Neden Olma" suçundan, TCK'nin 102/2-5 maddeleri kapsamında soruşturma başlatıldı. Olay günü Hatice Temel, sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgeye götürdü. Daha sonra köye dönen Temel, iddianameye göre ameliyat geçiren okul arkadaşını ziyaret etmek amacıyla Şükrü E.'nin evine girdi. İddiaya göre Şükrü E., eşinin evde bulunmamasını fırsat bilerek Temel ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Temel'in karşı koyması üzerine sanığın kendisini darbettiği ve nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Temel'in saldırının ardından evin giriş bölümünde hayatını kaybettiği belirtildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "VURDUM KAFASINA, ÖLDÜRDÜM" İddianamede, olay sırasında 71 yaşında olan Şükrü E.'nin evden çıktıktan sonra ekmek dağıtımı yapan Yakup T. ile karşılaştığı ve Hatice Temel'i kastederek "Vurdum kafasına, öldürdüm" dediği belirtildi. Yakup T.'nin eve baktığında Temel'i sırtüstü ve hareketsiz halde gördüğü, bunun üzerine yakınlarına haber verdiği kaydedildi. ADLİ TIP'TAN KRİTİK TESPİT Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'den alınan örneklerin Şükrü E.'nin DNA profiliyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Temel'de tespit edilen yaralanmaların tek başına ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı ifade edildi. Ancak maruz kaldığı darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin mevcut kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği bildirildi. Temel'in ani kalp ölümü sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, ölümü ile maruz kaldığı darp ve nitelikli cinsel saldırı arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtildi.