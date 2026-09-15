Foça ve Aliağa’da yanan 907 hektar alan hayata dönüyor... 1 milyon fidan toprakla buluşuyor
Alevlerin yuttuğu Aliağa Bozköy ve Foça Ilıpınar mevkilerindeki ormanlık alanlar, eşine az rastlanır rehabilitasyon çalışmasıyla adeta küllerinden doğuyor. 2025 yılında meydana gelen yangının tahrip ettiği 907 hektarlık sahada iş makineleriyle yürütülen altyapı hazırlıkları bitirildi. Tabiatı eski ihtişamına kavuşturacak proje çerçevesinde, 11 Kasım’da düzenlenecek organizasyonla ilk fidanlar toprağa emanet edilecek. Yıl sonuna kadar dikilecek 1 milyon fidan, bölgeyi yeniden yeşil örtüsüne kavuşturarak umutları yeşertecek.
İzmir'in Aliağa ve Foça ilçelerinde geçen yıl alevlere teslim olan o devasa ormanlık alanın bugün nasıl umutla yeşermeye hazırlandığını hayal edin. Kapkara tablonun yerini, doğanın yeniden uyanışını müjdeleyen hummalı çalışma aldı.
ORMAN KÜLLERİNDEN DOĞUYOR
Aliağa ilçesine bağlı Bozköy ile Foça ilçesindeki Ilıpınar mevkiinde 25 Haziran 2025 tarihinde çıkan orman yangınının ardından başlatılan rehabilitasyon çalışmaları son aşamaya geldi.
Yangından etkilenen 907 hektarlık alanda yürütülen titiz çalışmalar kapsamında ilk olarak yanan ağaçların sahadan temizliği sağlandı. Sahanın 144 hektarlık bölümünde ağaçlandırma ve gençleştirme süreçleri tamamlandı.
Kalan 763 hektarlık alanda iş makineleriyle toprağın işlendiği altyapı hazırlıkları bitirilerek saha dikime hazır hale getirildi.
HEDEF 1 MİLYON FİDAN
Orman sahasında ilk fidanlar, "Geleceğe Nefes" sloganıyla 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenecek organizasyonla toprakla buluşacak.
Yıl sonuna kadar toplam 1 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Yeşile duyulan özlemi dindirecek bu devasa adım, yanan alanların eskisinden daha gür orman örtüsüne kavuşmasını sağlayacak.
BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ
Doğanın yaralarını sarmak için yürütülen tarihi çalışmalara dikkat çeken İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Koyuncu, "25 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Bozköy'de başlayıp Foça Ilıpınar'da son bulan yangında yaklaşık 907 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür. Bunun 84 hektarlık kısmı arazi meyline uygun olmayan yerlerinde 400 kilogram tohum takviyesi yaparak doğal gençleştirmeye ayırdık. Geri kalan 823 hektarlık alanda da iş makinelerimizle saha hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. 11 Kasım'da bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü'nde sahamıza bekliyoruz" diye konuştu.