Foça ve Aliağa’da yanan 907 hektar alan hayata dönüyor... 1 milyon fidan toprakla buluşuyor

Yeşile duyulan özlemi dindirecek bu devasa adım, yanan alanların eskisinden daha gür orman örtüsüne kavuşmasını sağlayacak.

Yıl sonuna kadar toplam 1 milyon fidanın dikilmesinin hedeflendiği bildirildi.

BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ

Doğanın yaralarını sarmak için yürütülen tarihi çalışmalara dikkat çeken İzmir Orman İşletme Müdürü Zafer Koyuncu, "25 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Bozköy'de başlayıp Foça Ilıpınar'da son bulan yangında yaklaşık 907 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştür. Bunun 84 hektarlık kısmı arazi meyline uygun olmayan yerlerinde 400 kilogram tohum takviyesi yaparak doğal gençleştirmeye ayırdık. Geri kalan 823 hektarlık alanda da iş makinelerimizle saha hazırlığımızı yapmış bulunmaktayız. 11 Kasım'da bütün vatandaşlarımızı Milli Ağaçlandırma Günü'nde sahamıza bekliyoruz" diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 1 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı bu muazzam proje, çevre bilincini artırırken geleceğe nefes olacak.