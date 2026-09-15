Koç ailesiyle bağlantılı Giraudlar’ın Çiftliği yeniden mahkemelik... Şehir Plancıları Odası planı yargıya taşıdı

İzmir'in kalbinde yer alan, yıllardır imar tartışmalarıyla gündemden düşmeyen tarihi Giraudlar'ın Çiftliği arazisi için hazırlanan yeni planlar yargı duvarına çarptı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Güney Planlama Bölgesi 1. Etap kapsamında hazırlanan 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği için iptal davası açtı.

Kamuoyunda "Giraudlar'ın Çiftliği" olarak bilinen 38 hektarlık araziyi kapsayan yeni planın, daha önce mahkeme tarafından iptal edilen düzenlemedeki sorunları gidermediği kaydedildi.

İzmir Buca’da Koç ailesiyle bağlantılı tarihi Giraudlar’ın Çiftliği arazisi için İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı yeni imar planı TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yargıya taşındı.

"İPTAL GEREKÇELERİ GİDERİLMEDİ"

Oda yönetimi, 2024 yılında İzmir 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını hatırlatarak, "Yeni düzenlemede mahkemenin önceki kararında ortaya koyduğu gerekçeler karşılanmadı. Planlama alanının kuzey-güney aksında öngörülen 60 metrelik yolun çevreye yaratacağı etkiler yeterince analiz edilmedi." açıklamasını yaptı.