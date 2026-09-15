Koç ailesiyle bağlantılı Giraudlar’ın Çiftliği yeniden mahkemelik... Şehir Plancıları Odası planı yargıya taşıdı
Koç ailesiyle bağlantılı olan İzmir Buca’daki tarihi Giraudlar’ın Çiftliği arazisi için hazırlanan imar planı değişikliği yeniden mahkemelik oldu. Şehir Plancıları Odası 2024 yılında iptal edilen önceki planın sorunlarının yeni düzenlemede aynen devam ettiğini savundu. Arazinin ikiye bölündüğü yeni planda 60 metrelik yolun etkilerinin analiz edilmediği, sosyal donatı alanlarının azaltıldığı ve kurum görüşlerinin güncelliğini yitirdiği vurgulandı.
İzmir'in kalbinde yer alan, yıllardır imar tartışmalarıyla gündemden düşmeyen tarihi Giraudlar'ın Çiftliği arazisi için hazırlanan yeni planlar yargı duvarına çarptı.
TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca Güney Planlama Bölgesi 1. Etap kapsamında hazırlanan 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği için iptal davası açtı.
Kamuoyunda "Giraudlar'ın Çiftliği" olarak bilinen 38 hektarlık araziyi kapsayan yeni planın, daha önce mahkeme tarafından iptal edilen düzenlemedeki sorunları gidermediği kaydedildi.
"İPTAL GEREKÇELERİ GİDERİLMEDİ"
Oda yönetimi, 2024 yılında İzmir 7. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını hatırlatarak, "Yeni düzenlemede mahkemenin önceki kararında ortaya koyduğu gerekçeler karşılanmadı. Planlama alanının kuzey-güney aksında öngörülen 60 metrelik yolun çevreye yaratacağı etkiler yeterince analiz edilmedi." açıklamasını yaptı.
"ALTYAPI RAPORU YOK"
Mevzuat gereği hazırlanması gereken Kentsel Teknik Altyapı Etki Değerlendirme Raporu'nun bulunmadığına dikkat çeken Şehir Plancıları Odası, "Plan hazırlanırken görüşleri alınan İZSU, Koruma Kurulu ve Devlet Hava Meydanları İşletmesinin değerlendirmeleri güncelliğini yitirdi." ifadelerine yer verdi.
"AYRICALIKLI YAPILAŞMA"
Kentsel dönüşüm modeli kapsamında rekreasyon alanlarında yapılaşma hakkının artırıldığını belirten Oda, "Sosyal ve teknik altyapı alanları azaltıldı. Azaltılan alanların karşılığında mevzuata uygun eşdeğer alan ayrılmadı. Planda yer alan Özel Proje Alanları yeterince açık şekilde tanımlanmadı, bu düzenleme ayrıcalıklı yapılaşma haklarının önünü açabilir." diye konuştu.
38 HEKTARLIK ARAZİ İKİYE BÖLÜNDÜ
Buca'daki yaklaşık 38 hektarlık arazi yeni imar planıyla iki bölgeye ayrıldı.
Yaklaşık 17 hektarlık 1 No'lu Alan'ın korunması, atıl alanların Özel Proje Alanı, yaklaşık 8 hektarının Kentsel Gelişme Alanı olarak düzenlenmesi öngörüldü. Giraud Köşkü ve Harası'nı kapsayan yaklaşık 19 hektarlık 2 No'lu Alan'da tescilli köşk çevresindeki 12 hektar kamu kuruluş alanı, yaklaşık 7 hektar Kentsel Gelişme Alanı olarak planlandı.
Yeni yapılaşma alanlarının 3 bin 890 ila 7 bin 750 kişilik nüfusa ev sahipliği yapabileceği hesaplandı.
Önceki planda yer alan üniversite ile günübirlik turizm alanları yeni düzenlemeden çıkarıldı. Arazinin imar planı 2012 yılında ağaç dokusuna sahip alanı yapılaşmaya açtığı gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilmişti.
GİRAUD AİLESİNİN İZMİR GEÇMİŞİ
İmar tartışmasının odağındaki arazinin önemli bölümü Koç ailesiyle bağlantı taşıyor. Koç Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, İzmir'in köklü Levanten ailelerinden Giraud ailesinin mensubu olarak biliniyor.
Caroline Koç'un babası Herve Giraud'un ailesinin Anadolu topraklarındaki geçmişi 1700'lü yıllara kadar uzanıyor. Fransa'dan İzmir'e gelen aile 1900'lü yılların başında kentin ilk sanayi kuruluşlarından İzmir Pamuk Mensucat'ın kuruluşunda rol aldı.
Aile daha sonra İzmir Basma Sanayi Fabrikasını kurarak pamuk dokuma ile basma sanayinin gelişimine katkı sağladı. Her iki şirket uzun yıllar Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.