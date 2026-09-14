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Silivri'de batan geminin 3 mil güneyinde ceset bulundu!

Silivri açıklarında başka bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan “Tuğberk İmamoğlu” isimli gemide kaybolan 10 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, denizde kimliği belirsiz bir ceset bulundu. Uzun süre suda kaldığı için tahriş ve bozulma meydana gelen ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Silivri'de batan geminin 3 mil güneyinde ceset bulundu!

Silivri açıklarında diğer bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide kaybolan 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken olayla ilgili olduğu düşünülen bir gelişme yaşandı.

Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.

Silivri'de batan geminin 3 mil güneyinde ceset bulundu!-2

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Suda bulunan ceset ekipler tarafından Silivri Limanı'na getirildi.

Yapılan incelemelerde uzun süre suda kalan cesette tahriş ve bozulma meydana gelmesi nedeniyle kimlik tespiti yapılamadı.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebat için aramalar 9uncu günündeSilivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebat için aramalar 9uncu gününde
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