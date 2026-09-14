Silivri açıklarında diğer bir gemiyle çarpıştıktan sonra batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide kaybolan 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülürken olayla ilgili olduğu düşünülen bir gelişme yaşandı.

Silivri Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde ceset bulunduğu ihbarı alındı.