Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Başkan Erdoğan çocuklarla türkü söyledi Programın açılışında öğrenciler tarafından türküler seslendirildi. Başkan Erdoğan da çocukların söylediği "Çayeli'nden Öteye" türküsüne eşlik etti.

"DERSLERDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ" Öğrencilerin performansının ardından Erdoğan, bir gün önce Samsun'da da türküler söylediğini belirterek çocuklara yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti. Erdoğan, "Dün de Samsun'da ben bu türküleri söyledim, sağ olun. Bu yıl derslerde üstün başarılar diliyoruz inşallah. Sizlerde zaten bu kabiliyeti görüyorum." dedi.