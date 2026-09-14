Başkan Erdoğan’ın çocukların söylediği Çayeli'nden Öteye türküsüne eşlik etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı kapsamında Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa katıldı. Erdoğan, programın açılışında “Çayeli'nden Öteye” türküsünü seslendiren öğrencilere eşlik etti. Bir öğrencinin 23 Nisan'da kendisine hediye ettiği şiir kitabını hatırlatması üzerine Erdoğan ile öğrenciler arasında renkli bir diyalog yaşandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.Başkan Erdoğan çocuklarla türkü söyledi
Programın açılışında öğrenciler tarafından türküler seslendirildi. Başkan Erdoğan da çocukların söylediği "Çayeli'nden Öteye" türküsüne eşlik etti.
"DERSLERDE ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Öğrencilerin performansının ardından Erdoğan, bir gün önce Samsun'da da türküler söylediğini belirterek çocuklara yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti.
Erdoğan, "Dün de Samsun'da ben bu türküleri söyledim, sağ olun. Bu yıl derslerde üstün başarılar diliyoruz inşallah. Sizlerde zaten bu kabiliyeti görüyorum." dedi.
"BENİ HATIRLIYOR MUSUNUZ?"
Bu sırada kız öğrenci biri, 23 Nisan'daki buluşmalarında Erdoğan'a kendi yazdığı şiir kitabını hediye ettiğini hatırlattı.
Öğrenci, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben size şiir kitabımı hediye etmiştim. 23 Nisan'dan beni hatırlıyor musunuz?" diye sordu.
Erdoğan'ın, "Nerede, Cumhurbaşkanlığı'nda mı?" sorusuna öğrenci, "Evet, 23 Nisan'da." yanıtını verdi.
"TÜH, NİYE UNUTTUK BİZ BUNU YA"
Öğrencinin hatırlatması üzerine Erdoğan, "Tüh, niye unuttuk biz bunu ya. Kütüphanemdeymiş. Senin kendi şiir kitabın mıydı?" ifadelerini kullandı.
Öğrencinin kitabı kendisinin yazdığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Aman yarabbi. Şu güzelliğe baksana ya. Rabbim bütün güzellikleri bunlara vermiş. Başarılar diliyorum." dedi.
HASAN NOTLARI AL
Öğrenciler de Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Erdoğan, sohbetin sonunda Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a seslenerek, "Hasan, notları al." dedi.