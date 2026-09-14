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İletişim Başkanlığı ile MEB, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin çalışmaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle ilkokul, ortaokul ve liselerde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kuruyor. Projenin amacı, öğrencilerin dijital dünyadaki manipülasyonlara karşı analitik düşünme ve doğru bilgiye ulaşma becerilerini geliştirmek.

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İletişim Başkanlığı ile MEB, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilgi çağının getirdiği en büyük tehditlerden biri olan dezenformasyon, kara propaganda, algı operasyonları ve provokasyonların sadece toplumsal huzuru değil, geleceğin teminatı olan çocukları da hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın paylaşımı (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak çocukları bu dijital tehditlere ve bilgi kirliliğine karşı zırhlandırmak, hakikatin izinde bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla çok kıymetli bir adımı daha hayata geçirdiklerini aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizin toplumsal bilinç ve farkındalık çalışmaları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığımızın desteği ve işbirliğiyle artık ilkokul, ortaokul ve liselerimizde Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizi kuruyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu önemli çalışma sayesinde çocuklarımız, dijital dünyadaki manipülasyonlara, algı operasyonlarına ve provokasyonlara karşı analitik düşünebilen, doğru bilgiye ulaşabilen ve hakikati savunabilen bilinçli bireyler olarak yetişecek.

İletişim Başkanlığı ile MEB, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurdu-3

Geleceğimizi koruma yolunda verdikleri güçlü desteklerden dolayı başta Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin olmak üzere Bakanlığımızın tüm kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Yeni eğitim öğretim yılının bir kez daha tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor; öğretmenlerimizi, velilerimizi ve sevgili yavrularımızı Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüplerimizde aktif rol almaya davet ediyorum. Mayamız birlik, ilk dersimiz kardeşlik."

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İletişim Başkanlığı ile MEB, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurdu-5 İletişim Başkanlığı ile MEB, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurdu-6 İletişim Başkanlığı ile MEB, okullarda Medya ve Bilgi Okuryazarlığı Kulüpleri kurdu-7

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