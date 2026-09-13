Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut tipleri yer alacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Projenin ilk etabındaki bin 71 konut için başvurular yarın başlayacak. Şartları sağlayan vatandaşlar, 25 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden üzerinden başvurusunu yapacak. Başvuru ücreti alınmayacak.

GELİR SINIRI 100 BİN TL

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak, en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmek gerekecek.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması şartı aranacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

EN AZ 12 AY ARTIŞ YOK

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak. Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

SÜREÇ E-DEVLET'TE



Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "KONUT / İŞYERI BAŞVURU" menüsünden takip edebilecek. İlk etaptaki bin 71 konutun teslimi ise ekimde yapılacak.