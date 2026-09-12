İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen emniyet ve jandarma ekipleri, kentin en hareketli noktalarında geniş çaplı bir denetim ve arama operasyonu başlattı.

Gece yarısı saat 00.30 sıralarında düğmeye basılan eş zamanlı baskınlar, özellikle eğlence hayatının merkezleri olan Taksim ve Şişli bölgelerini kapsadı.

Operasyon kapsamında Taksim, Cihangir, İstiklal Caddesi ve Şişli hatlarındaki pek çok gece kulübü, masaj salonu ve belirli dernek binaları kuşatma altına alındı.

Ekiplerin hedefindeki mekanlar arasında Stay Bar, Exbar, Cheeky Bar, Love Bar, Pinokyo Bar, Bıgudi Bar, İcon Bar, Sahara Bar, Superfabric Bar ve Aquarius Taksim gibi popüler eğlence merkezleri de yer alıyor. Güvenlik güçlerinin söz konusu adreslerdeki detaylı arama ve incelemeleri aralıksız olarak sürüyor.