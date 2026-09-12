Baydemir, yaklaşık 20 yıldır ticaret yaptığı Ağaç AŞ'de Şubat 2024'te yaklaşık 7 milyon Türk lirası hak ediş alacağı biriktiğini belirterek alacağını tahsil edebilmek amacıyla Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat ile görüştüğünü söyledi.

Davasının 2. celsesinin 15. duruşmasında Ağaç AŞ'nin peyzaj, fide ve tohum tedarikçilerinden olan Baydemir Çiçekçilik firması sahibi Fikret Baydemir hâkim karşısına çıktı.

Baydemir, "Ali Sukas bana, 'Şirketin hesabına yarın 3 bin TL ödeme çıkartırım, Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm, kalanı da kısa süre içinde öderiz. Ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir.' dedi. Bu sözleri duyduğumda çok şaşırdım ve rahatsız oldum. Çünkü söz konusu para zaten sattığım mallardan doğmuş, kendi alacağımdı. Kendi alacağımı tahsil etmeye çalışıyordum. Bu nedenle parayı vermek istemediğimi söyleyerek odadan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Hak edişini alamadığı için ödemelerinin aksadığını ve nakit sıkıntısı yaşadığını kaydeden Baydemir, Polat'ın kendisini ödemeleri yöneten Ali Sukas'a yönlendirdiğini, Sukas'ın makamında yüz yüze gerçekleşen görüşmede açıkça rüşvet şartı koşulduğunu öne sürdü.

Ali Sukas ve Ekrem İmamoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve AA'ya aittir)

Ümit Polat

'13 BİN DOLAR VERDİM'

Odayı terk ettikten sonra bir görevlinin kendisine 1 milyon 800 bin TL bedelli çek teslim ettiğini aktaran Baydemir, ardından Polat'ın yanına giderek yaşanan skandalı anlattığını söyledi.

Baydemir, "Polat bana, 'Ali Sukas'a söylüyorum; para istenecek adam var, istenmeyecek adam var.' şeklinde cevap verdi." şeklinde konuştu.

Bu cevabın ardından içeride kalan 7 milyon liralık hayati alacağını normal yollarla asla tahsil edemeyeceği ve ödemelerin kendisinden istenen paraya bağlandığı kanaatine vardığını belirten Baydemir, istenen paranın yarısını verdiğini söyleyerek 480 bin TL teslim ettiğini ve bu paranın o dönem yaklaşık 13 bin dolara tekabül ettiğini beyan etti.

Önceki dönemlerde ödemelerini aksamadan aldığını vurgulayan Baydemir, "2019'dan sonra ödemelerimiz aksamaya başladı. Bu konularla ilgili biraz ödeme sıkıntısı hep yaşar olduk." dedi.

Haber: Batuhan Altınbaş

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