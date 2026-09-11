Başkan Erdoğan'ın adını görünce üniversite tercihini değiştirdi! Ganalı mezun Başkan ile tanıştı

Gana'dan Türkiye'ye gelip Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ve geçen yıl mezun olan 28 yaşındaki Abdulai Yahaya, katıldığı AK Parti Rize İl Danışma Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan ile buluştu.

Buluşmanın heyecanını paylaşan Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen samimi diyaloğu anlattı, tokalaştığı elini göstererek 'Bugün bu eli hiç yıkamayacağım' diyen Yahaya, duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"KENDİSİYLE TANIŞMAK ONUR VE GURUR VERİCİ"

İlk olarak Emine Erdoğan ile bir araya geldiğini belirten Yahaya, kendisinin daha önce katıldığı bir televizyon programı vesilesiyle davet edildiğini belirterek, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan ile kısa bir konuşmamız oldu. Kendisiyle çok güzel bir muhabbetimiz oldu, Allah başımızdan eksik etmesin. Afrika'da kendisini çok seviyorlar, kadınlarımız ondan ilham alıyor. Kendisiyle tanışmak benim için büyük bir onur ve gurur vericiydi, çok mutluyum" dedi.

Ganalı tıp öğrencisi Abdulai Yahaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmasını anlattı (Fotoğraflar: AA)

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÜLÜMSETEN "POTOMYA" DİYALOĞU

Başkan Erdoğan ile karşılaşma anını da anlatan Ganalı tıp öğrencisi, Erdoğan'ın kendisiyle ilk başta İngilizce konuşmaya başladığını söyledi.

Yahaya, o anları "Cumhurbaşkanımız benimle İngilizce konuşmaya başladı. Ben 'Potomyalıyım' deyince tebessüm etti. Kendi memleketi Güneysu'dan (Potomya) olduğumu söyleyince aramızda çok samimi ve tatlı bir sohbet geçti. Bir dünya lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak gurur verici" ifadelerini kullandı.

"İSMİ GÖRÜNCE DOĞRUDAN BURAYI SEÇTİM"

Gana'daki okulunu dereceyle tamamladığını ve Türkiye tercihlerinde İstanbul'daki üniversiteleri yazabilecek puana sahip olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni tercih ettiğini ilk kez anlatan Yahaya, "Ben tercih yaparken Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini görünce doğrudan burayı seçtim. Yaklaşık 7-8 yıldır Rize'deyim. Reis'i Allah için seviyoruz" şeklinde konuştu.