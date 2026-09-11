Sosyal medyada "fenomen" olarak bilinen Ertuğrul Kaya'nın, Trabzonluları hedef alan ve Kürt vatandaşlar üzerinden toplumsal ayrışmayı körükleyen ifadeler içeren paylaşımı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.



Kaya'nın, Uzungöl üzerinden yaptığı paylaşımda Trabzonlulara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ve vatandaşları etnik köken üzerinden karşı karşıya getiren söylemlerde bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.

Ertuğrul Kaya (Fotoğraflar sosyal medya ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)



BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 11 Eylül 2026 tarihli tutanağına göre, Instagram'daki "@dilkuscusu" isimli kullanıcı tarafından yayımlanan videolar incelemeye alındı.



Başsavcılık, söz konusu paylaşımlar nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçu kapsamında 2026/161358 sayılı soruşturma dosyasını re'sen açtı.



PAYLAŞIMDA TRABZONLULAR HEDEF ALINDI



Soruşturmaya konu paylaşımda Kaya'nın, Uzungöl'deki Arapça tabelalar üzerinden bir karşılaştırma yaparak Trabzonlulara yönelik ağır ifadeler kullandığı görüldü. Paylaşımda, Kürt vatandaşların Trabzon'da şiddete uğradığı yönünde genelleyici iddialarda bulunulurken, Kürtçe tabela üzerinden de kışkırtıcı bir anlatı kuruldu.



Savcılık, söz konusu videoları toplumsal kesimler arasında kin ve düşmanlığı körükleyebilecek nitelikte değerlendirerek adli süreci başlattı.



İÇERİĞİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ



Başsavcılık yalnızca soruşturma başlatmakla kalmadı. Soruşturmaya konu Instagram videosu ve ilgili hesabın erişime engellenmesi ile içeriğin yayından çıkarılması amacıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunuldu.



Savcılık yazısında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle söz konusu içeriklere yönelik erişimin engellenmesi ve yayından çıkarılması talep edildi.