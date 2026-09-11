Ertuğrul Kaya'ya re'sen soruşturma: Trabzonlulara hedef aldı! İsrail'i desteklediği iddia edildi
Sözde sosyal medya fenomen Ertuğrul Kaya’nın, Trabzonluları hedef alan ifadeleri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kürtler üzerinden provokasyona girişen Kaya'nın geçtiğimiz günlerde de Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e desteklediği iddia edildi. Sosyal medyada yer alan bir videoda İsrail'e aklaya Kaya'nın, "İsrail Gazzelileri öldürüyor diyorsunuz. Peki kim başlattı? Salaksınız." Hamas'ı ve Müslümanları hedef aldığı görüldü.
Sosyal medyada "fenomen" olarak bilinen Ertuğrul Kaya'nın, Trabzonluları hedef alan ve Kürt vatandaşlar üzerinden toplumsal ayrışmayı körükleyen ifadeler içeren paylaşımı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Kaya'nın, Uzungöl üzerinden yaptığı paylaşımda Trabzonlulara yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ve vatandaşları etnik köken üzerinden karşı karşıya getiren söylemlerde bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı.
BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 11 Eylül 2026 tarihli tutanağına göre, Instagram'daki "@dilkuscusu" isimli kullanıcı tarafından yayımlanan videolar incelemeye alındı.
Başsavcılık, söz konusu paylaşımlar nedeniyle "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" suçu kapsamında 2026/161358 sayılı soruşturma dosyasını re'sen açtı.
PAYLAŞIMDA TRABZONLULAR HEDEF ALINDI
Soruşturmaya konu paylaşımda Kaya'nın, Uzungöl'deki Arapça tabelalar üzerinden bir karşılaştırma yaparak Trabzonlulara yönelik ağır ifadeler kullandığı görüldü.
Paylaşımda, Kürt vatandaşların Trabzon'da şiddete uğradığı yönünde genelleyici iddialarda bulunulurken, Kürtçe tabela üzerinden de kışkırtıcı bir anlatı kuruldu.
Savcılık, söz konusu videoları toplumsal kesimler arasında kin ve düşmanlığı körükleyebilecek nitelikte değerlendirerek adli süreci başlattı.
İÇERİĞİN KALDIRILMASI VE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ
Başsavcılık yalnızca soruşturma başlatmakla kalmadı. Soruşturmaya konu Instagram videosu ve ilgili hesabın erişime engellenmesi ile içeriğin yayından çıkarılması amacıyla İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğine başvuruda bulunuldu.
Savcılık yazısında, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi gerekçesiyle söz konusu içeriklere yönelik erişimin engellenmesi ve yayından çıkarılması talep edildi.
EMNİYETE "KİMLİĞİNİ VE ADRESİNİ TESPİT EDİN" TALİMATI
Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne de yazı gönderildi.
Savcılık, söz konusu sosyal medya hesabından yapılan suç unsuru içerikli paylaşımların tespit edilmesini, açık kaynak araştırma raporu hazırlanmasını, hesabın gerçek kullanıcısının kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesini istedi.
Kimlik ve adres tespitinin ardından şüphelinin gözaltına alınarak ifade işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi yönünde de talimat verildi.
SOSYAL MEDYADAKİ AYRIŞTIRICI DİLE ADLİ TAKİP
Başsavcılığın başlattığı soruşturmayla birlikte, sosyal medyada milyonlarca kullanıcıya ulaşabilen hesaplardan yapılan etnik köken ve bölgesel aidiyet üzerinden toplumu karşı karşıya getirebilecek paylaşımların da adli makamlar tarafından yakından takip edildiği ortaya konuldu. Tespitlere göre Ertuğrul Kaya'nın, 25 Ağustos tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.
İSRAİL DESTEKÇİSİ ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Hakkındaki soruşturma devam eden Kaya'nın İsrail'i desteklediği iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'in kendini savunduğunu iddia eden sözde fenomenin, "İsrail Gazzelileri öldürüyor diyorsunuz. Peki kim başlattı? Salaksınız. Elbette karşılık vereceklerdi. İsrail, Orta Doğu'da yaşamaya değer tek ülke." ifadeleriyle Müslümanları ve Hamas'ı hedef aldığı görüldü.