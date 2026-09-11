Güneysu ilçesindeki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak camiye geçen Başkan Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Erdoğan, cuma namazını Rize'deki Merkez Sahil Camisi'nde kıldı

BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ

Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti yöneticileri eşlik etti.

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