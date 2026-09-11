Başkan Erdoğan Rize'de cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı: Vatandaşlarla sohbet etti
Toplu açılış törenine katılmak üzere memleketi Rize’ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Merkez Sahil Camisi’nde kıldı. Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Rize'de cuma namazını Merkez Sahil Camisi'nde kıldı.
Güneysu ilçesindeki konutundan öğle saatlerinde ayrılarak camiye geçen Başkan Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
BAKANLAR DA EŞLİK ETTİ
Başkan Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti yöneticileri eşlik etti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel