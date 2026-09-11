YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNİ ANLATTI



Özel, partisinin yönetimine mahkeme kararıyla müdahale edildiğini öne sürerek Yeni Parti'nin bu süreç sonrasında kurulduğunu söyledi. "Türkiye'deki bu tablo bizi siyasette yeni bir yol açmaya yönlendirdi" diyen Özel, "Yeni Parti'yi halkımızın talebi ve desteğiyle kurduk. Hep birlikte büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BELİRLEYECEK" DEDİ, AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ "Türkiye'nin geleceğini milletimiz belirleyecek" diyen Özel, konuşmasının devamında Avrupalı siyasi çevrelere çağrıda bulundu. Özel, "Avrupa'daki sosyal demokrat dostlarımızdan beklentimiz demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar konusundaki ortak ilkelerimizi kararlılıkla savunmalarıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'de yürüttükleri siyasi mücadeleyi daha geniş bir mücadelenin parçası olarak gördüklerini belirten Özel, mesajını "Dayanışmamızın güçlü olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı. BBC ÜZERİNDEN İNGİLTERE'YE SESLENMİŞTİ Takvim.com.tr, Özel'in Türkiye'deki gelişmeleri yabancı siyasi aktörlere taşıyan açıklamalarını daha önce de gündeme getirmişti. Özel, Mart 2025'te BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İmamoğlu hakkındaki süreç karşısında sessiz kaldığını savunmuştu. İngiliz İşçi Partisi'nden açıklama bekleyen Özel, "Terk edilmişlik hissediyoruz" ve "Bu nasıl dostluk" ifadelerini kullanmıştı.