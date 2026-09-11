Özgür Özel İmamoğlu davasını Atina’ya taşıdı: Suçlamaları perdeleyip Avrupa Sosyalistler Partisi’nden destek istedi
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Atina’da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi toplantısına gönderdiği video mesajda Türkiye’de devam eden yargı süreçlerini Avrupa’nın gündemine taşıdı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasındaki suçlamalara değinmeyen Özel, Avrupalı sosyal demokratlardan siyasi destek istedi. Özel, daha önce BBC ve Brüksel üzerinden de benzer çağrılarda bulunmuştu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de devam eden yargı süreçlerini bir kez daha Avrupa'ya taşıdı.
Özel, Atina'da düzenlenen Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) toplantısına gönderdiği video mesajda Türkiye'de demokrasiye ilişkin iddialarını sıraladı. İmamoğlu hakkındaki suçlamalardan söz etmeyen Özel, Avrupalı sosyal demokratlardan siyasi destek istedi.
ATİNA'DAKİ TOPLANTIYA VİDEO MESAJ
Katılımcılara "Değerli yoldaşlar" sözleriyle seslenen Özel, Atina'yı "demokrasinin doğduğu yer" olarak nitelendirdi.
Demokrasinin hukuk devleti, temel haklar, çoğulculuk, eşit yurttaşlık ve sosyal adalet anlamına geldiğini belirten Özel, "Toplumsal refahın kalıcı olabilmesi ancak güçlü demokratik bir zeminde mümkündür" ifadelerini kullandı.
DAVANIN ADINI ANMADI
Özel, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu siyasi gerekçelere bağladı.
İmamoğlu ve diğer sanıklara yöneltilen çıkar amaçlı suç örgütü ve yolsuzluk suçlamalarından söz etmeyen Özel, devam eden yargılamayı "demokrasiye baskı" iddiasıyla Avrupa kamuoyuna taşıdı.
Özel, "15,5 milyon vatandaşımızın oylarıyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Ekrem İmamoğlu, onlarca belediye başkanımız ve muhalif siyasetçi arkadaşımız hâlâ tutuklu" dedi.
YENİ PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNİ ANLATTI
Özel, partisinin yönetimine mahkeme kararıyla müdahale edildiğini öne sürerek Yeni Parti'nin bu süreç sonrasında kurulduğunu söyledi.
"Türkiye'deki bu tablo bizi siyasette yeni bir yol açmaya yönlendirdi" diyen Özel, "Yeni Parti'yi halkımızın talebi ve desteğiyle kurduk. Hep birlikte büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.
"MİLLET BELİRLEYECEK" DEDİ, AVRUPA'DAN DESTEK İSTEDİ
"Türkiye'nin geleceğini milletimiz belirleyecek" diyen Özel, konuşmasının devamında Avrupalı siyasi çevrelere çağrıda bulundu.
Özel, "Avrupa'daki sosyal demokrat dostlarımızdan beklentimiz demokrasi, hukuk devleti ve temel haklar konusundaki ortak ilkelerimizi kararlılıkla savunmalarıdır" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yürüttükleri siyasi mücadeleyi daha geniş bir mücadelenin parçası olarak gördüklerini belirten Özel, mesajını "Dayanışmamızın güçlü olmasını diliyorum" sözleriyle tamamladı.
BBC ÜZERİNDEN İNGİLTERE'YE SESLENMİŞTİ
Takvim.com.tr, Özel'in Türkiye'deki gelişmeleri yabancı siyasi aktörlere taşıyan açıklamalarını daha önce de gündeme getirmişti.
Özel, Mart 2025'te BBC'ye verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın İmamoğlu hakkındaki süreç karşısında sessiz kaldığını savunmuştu.
İngiliz İşçi Partisi'nden açıklama bekleyen Özel, "Terk edilmişlik hissediyoruz" ve "Bu nasıl dostluk" ifadelerini kullanmıştı.
BRÜKSEL'DE DE AYNI ÇAĞRIYI YAPTI
Özel, Aralık 2025'te Brüksel'de düzenlenen PES Liderler Toplantısı'nda da Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.
CHP hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını perdeleyen Özel, Türkiye'de demokrasinin baskı altında olduğunu öne sürmüş ve Avrupalı liderlerden Başkan Erdoğan'a baskı yapmalarını istemişti.
DEĞİŞMEYEN SÖYLEM, YENİ VİDEO MESAJ
Özel'in Avrupa'dan destek arayışında kullandığı platformlar değişse de söylemi değişmedi. Daha önce BBC üzerinden İngiltere'ye seslenen ve Brüksel'deki PES toplantısında Türkiye'yi hedef alan Özel, bu kez Atina'da düzenlenen toplantıya gönderdiği video mesajla Avrupalı sosyal demokratlardan destek istedi.