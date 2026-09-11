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Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu

İstanbul Başakşehir’de İSKİ’ye ait ana isale hattındaki su borusu patladı. Tonlarca su caddeyi göle çevirirken trafik durdu, sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bir tır ise su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

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Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunun patlaması bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana isale hattındaki su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Başakşehir’de su borusu patladı, tonlarca su caddeye aktı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)Başakşehir’de su borusu patladı, tonlarca su caddeye aktı (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

ANA HAT PATLADI, BULVAR GÖLE DÖNDÜ

Boru hattındaki patlamanın ardından tonlarca su kısa sürede caddeye yayıldı. Bulvarın büyük bölümü su altında kalırken ortaya adeta gölü andıran görüntüler çıktı.

Yoğun su akışı nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.

Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu-3

SÜRÜCÜLER SU ENGELİNDEN GERİ DÖNDÜ

Yolda ilerleyen sürücüler, önlerine çıkan su birikintileri nedeniyle güzergâhlarını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı araçların geri döndüğü görülürken, bir tır ise ilerleyemeyerek yolda kaldı.

Patlamanın ardından yaşanan aksama bölgede trafik akışını da sekteye uğrattı.

TONLARCA SU DEREYE AKTI

Ana hattan çıkan tonlarca suyun bölgedeki dereye doğru aktığı görüldü. Suyun caddeyi kapladığı ve dereye ulaştığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu-4

İSKİ EKİPLERİ BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arızaya müdahale etmek ve hattaki patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.

Patlamanın nedenine ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu-6 Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu-7 Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu-8
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