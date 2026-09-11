Başakşehir’de İSKİ’nin ana su hattı patladı: Tonlarca su caddeyi göle çevirdi, trafik durdu
İstanbul Başakşehir’de İSKİ’ye ait ana isale hattındaki su borusu patladı. Tonlarca su caddeyi göle çevirirken trafik durdu, sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bir tır ise su nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ekipler bölgede çalışma başlattı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunun patlaması bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.
Olay, saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana isale hattındaki su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.
ANA HAT PATLADI, BULVAR GÖLE DÖNDÜ
Boru hattındaki patlamanın ardından tonlarca su kısa sürede caddeye yayıldı. Bulvarın büyük bölümü su altında kalırken ortaya adeta gölü andıran görüntüler çıktı.
Yoğun su akışı nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.
SÜRÜCÜLER SU ENGELİNDEN GERİ DÖNDÜ
Yolda ilerleyen sürücüler, önlerine çıkan su birikintileri nedeniyle güzergâhlarını değiştirmek zorunda kaldı. Bazı araçların geri döndüğü görülürken, bir tır ise ilerleyemeyerek yolda kaldı.
Patlamanın ardından yaşanan aksama bölgede trafik akışını da sekteye uğrattı.
TONLARCA SU DEREYE AKTI
Ana hattan çıkan tonlarca suyun bölgedeki dereye doğru aktığı görüldü. Suyun caddeyi kapladığı ve dereye ulaştığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
İSKİ EKİPLERİ BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin arızaya müdahale etmek ve hattaki patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattığı öğrenildi.
Patlamanın nedenine ve çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.