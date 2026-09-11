İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İSKİ'ye ait ana isale hattındaki su borusunun patlaması bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana isale hattındaki su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.